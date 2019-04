Cluj-Napoca, 4 aprilie 2019 – METRO SYSTEMS România, parte din grupul METRO, anunță lansarea primului ciclu de incubare al programului Tech’N Trade Startup Hub, destinat antreprenorilor și startup-urilor care inovează în retail și în domeniile conexe, în cadrul centrului de dezvoltare al companiei din Cluj-Napoca. Prin acest program, compania își propune să îi conecteze pe antreprenori cu piața de retail B2B și să ofere suport în lansarea și dezvoltarea unui start-up.

Programul de incubare Tech’N Trade Startup Hub este destinat potențialilor antrepenori și startup-urilor din domeniul retail și cele conexe, ale căror soluţii se află în prezent într-o fază incipientă de dezvoltare, și care vizează domenii precum: distribuție, restaurante, industria ospitalieră, magazinele locale, comerț electronic, shopping experience, management operațional, marketing, asistența clienților, procesarea de date.

„Tech’N Trade Startup Hub a fost lansat din dorința companiei de a apela la categoria tânără de talente cu idei dinamice din regiunea Cluj și de a construi soluții digitale de retail pentru viitor”, spune Jürgen Boekholt, Managing Director, METRO SYSTEMS România.

“Prin Tech’N Trade Startup Hub ne dorim să dezvoltăm parteneriate inovatoare cu antreprenori și startup-uri la început de drum, pe care-i vom susține pe drumul lor. Credem în potențialul pieței din Cluj-Napoca, suntem deschiși la colaborări pe termen lung și vrem să ne punem amprenta în această industrie”, declară Mihai Frentiu, coordonator al programului Tech’N Trade Startup Hub.

Înscrierea în programul Tech’N Trade Startup Hub se face până în data de 22 aprilie 2019. Procesul de selecţie va cuprinde două etape: depunerea candidaturii on-line, prin completarea formularului de aplicare disponibil pe www.techntrade.ro, urmată de o sesiune de interviuri cu reprezentanții Tech’N Trade (mentori, organizatori, coordonatori, etc.) si cu partenerii programului, Activize.Tech.

„Ecosistemul local de startup-uri se poate dezvolta bine doar în contextul în care toți pilonii unui ecosistem colaborează, incluzând aici companiile mari care pot sprijini startup-urile prin colaborări comerciale, consultanță în dezvoltarea produsului și în strategia de business. Salutăm deschiderea METRO SYSTEMS pentru a sprijini startup-urile locale din zona de retail, deoarece fiind o industrie complexă există foarte multe aspecte ce pot fi inovate prin contribuția startup-urilor”, a declarat Mircea Vădan, unul din mentorii programului, cofondator la comunitatii Cluj Startups si partner in Activize.Tech.

În cadrul programului se pot înscrie antreprenorii cu un business în perioada de pre-lansare și care au nevoie de sprijin în zona de tehnologie, în dezvoltarea afacerii și pentru lansarea produsului în piață și antreprenorii care au deja un start-up sau un produs lansat și caută proiecte comerciale, de colaborare pe termen lung în industria de retail.

Participanţii acestui program vor primi sprijin şi îndrumări personalizate de la experţii și echipa grupului METRO SYSTEMS în procesul de validare a nevoii de pe piață, consultanță strategică, susținere pentru lansarea pe piață din partea mentorilor specializați, vor avea interacțiuni cu potențialii clienți din rețeaua METRO Cash&Carry, vor beneficia de workshop-uri și sfaturi tehnice pe diferite teme legate de dezvoltarea produsului și vor avea la dispoziție spațiu de lucru în biroul din Cluj-Napoca pe perioada programului. Programul se va desfășura pe o perioadă de 3 luni, începând cu data de 6 mai.



Despre METRO SYSTEMS



Cu birouri în București, unde se află sediul central, Brașov și acum Cluj-Napoca, METRO SYSTEMS România este subsidiara METRONOM GmbH, compania IT a METRO GROUP, și oferă soluții IT complexe pentru industria de retail. METRO SYSTEMS România oferă servicii de Design, Quality Assurance, Support, Delivery & Deployment, Application and Infrastructure Operation pentru construirea și funcționarea soluțiilor IT ale METRO GROUP. METRO SYSTEMS România asigură servicii de management al informațiilor și tehnologiilor pentru METRO Cash & Carry în toate cele 25 de țări.

METRO SYSTEMS România este unul dintre cei mai mari angajatori din industria de IT din România, cei peste 900 de angajaţi cu profil de IT ai companiei de pe plan local gestionează infrastructura hi-tech a grupului german de comerţ.

Mai multe detalii despre conceptul Tech’N Trade se pot afla accesând site-ul oficial: https://techntrade.ro/