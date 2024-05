Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Câciu, a spus că metroul care ar putea să se construiască în Cluj-Napoca este cel mai întârziat proiect cu finanțare din PNRR. În acest proiect nici măcar nu a fost desemnat un diriginte șantier.

Ministrul a făcut comparaţia cu alt proiect de metroul, Magistrala M6 spre Otopeni, care este deja în stadiu de execuţie de 30%, transmite News.ro.

Ministrul Investiţiilor a fost întrebat în emisiunea România Politică de la Prima News care este investiţia care are cea mai mare întârziere în PNRR. ”Metroul de la Cluj”, a răspuns Adrian Câciu, el făcând o comparaţie cu alt proiect de investiţie privind o metroul, Magistrala M6, care are un stadiu foarte bun de execuţie. ”Magistrala M6, pe care acum o contractăm, este deja în stadiu de execuţie de 30%, am reuşit să o introducem în PNRR şi vom deconta banii pe ea”, a spus Câciu. Ministrul Investiţiilor a precizat că la Cluj este ”acelaşi timp de infrastructură, dar suntem încă la stadiul în care nu avem contract de dirigenţie de şantier, nu avem o delimitare de şantier şi să înceapă săpăturile, deşi până la finlul acestui an ar trebui să avem execuţie de 50%. ”Sunt îngrijorat”, a precizat ministrul Adrian Câciu, adăugând că o să meargă după campanie acolo, pentru că nu vrea să se creadă că este un atac, ”Chiar mi-aş dori ca întreaga atenţie la autoritatea locală să se îndrepte spre acest proiect, pentru că este un proiect care dacă este util pentru toţi clujenii, haideţi să îl facem”, a mai comentat Câciu.