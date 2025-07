Asociația Pro Infrastructură atrage atenția că metroul din Cluj se află într-un blocaj total, deoarece nu dispune de fonduri garantate, nu are un proiect tehnic complet și, implicit, nu a obținut autorizația de construire.

Organizația subliniază, de asemenea, că este alarmantă lipsa de capacitate a Primăriei Cluj-Napoca de a administra investiții de amploare. În plus, firma Gülermak, desemnată antreprenor general și care a primit un avans de peste 230 de milioane de euro, a achiziționat două utilaje pentru săparea tunelurilor, însă acestea nu sunt încă asamblate și funcționale, potrivit News.ro.

”Metroul uşor clujean e-n plop şi plopu-n aer! Cu un ordin de începere emis pe 1 septembrie 2023, după o ceremonie electorală de prost gust regizată cu ocazia primei lopeţi din 5 iunie 2024, metroul uşor clujean n-are nici finanţare asigurată, nici proiect tehnic finalizat deci nici autorizaţie de construire, însă debordează de promisiuni”, a transmis, miercuri seară, Asociaţia Pro Infrastructură.

Totodată, organizația menționează că, în 2024, Primăria Cluj-Napoca a virat către Gülermak un avans de 232 de milioane de euro, sumă provenită de la Guvernul Ciolacu.

”Probabil domnul Boc are un plan precis de a face rost de ceilalţi bani necesari ca să acopere valoarea contractului de aproximativ 1,8 miliarde € fără TVA. Fiindcă n-a fost în stare să pregătească bine şi la timp magistrala, aceasta a fost scoasă de pe PNRR şi pusă pe Programul Transport, însă doar verbal fiindcă n-are nici măcar cererea de finanţare depusă”, a mai transmis organizaţia.”Probabil domnul Boc are un plan precis de a face rost de ceilalţi bani necesari ca să acopere valoarea contractului de aproximativ 1,8 miliarde € fără TVA. Fiindcă n-a fost în stare să pregătească bine şi la timp magistrala, aceasta a fost scoasă de pe PNRR şi pusă pe Programul Transport, însă doar verbal fiindcă n-are nici măcar cererea de finanţare depusă”, a mai transmis organizaţia.

Potrivit reprezentanţilor acesteia, din alocarea de 1,2 miliarde € disponibilă, doar M4 din Bucureşti are contract de finanţare semnat de 2,15 miliarde €.

”Şi mai sunt cereri ale beneficiarilor în valoare de 658 milioane € pentru trenul metropolitan Cluj-Napoca, linia tram-train Oradea şi modernizarea M2 Bucureşti. Primarul Boc nu se grăbeşte să-şi asigure măcar o parte din restul de 1,5 miliarde € plus TVA cât mai are nevoie. Şi nici nu mai are loc în Programul Transport, unde mai este spaţiu doar de vreo 800 milioane € până când se atinge pragul de supracontractare de 300%, bani iluzorii pe care oricum se bat şi alţii”, au mai transmis reprezentanţii asociaţiei.

Aceştia explică faptul că, din avansul primit, Gülermak a cumpărat două TBM-uri, maşinăriile care sapă tunelurile, estimate la cel mult 30 de milioane €.

”Însă ele zac dezasamblate, fără proiect de conectare la o sursă de apă şi energie electrică. Şi fără fabrică de bolţari, prefabricatele din beton care „îmbracă” galeriile săpate de cârtiţele mecanice.

Iar discursul public este încă dominat de o micro-problemă: un zid de piloţi foraţi la organizarea de şantier. Atât s-a putut. Ni se pare nouă sau suntem luaţi de proşti?! Aşa cum spunem de ani întregi, este îngrijorător că Primăria Cluj-Napoca nu are capacitatea de a gestiona investiţiile majore: metroul, trenul şi centura metropolitană”, arată, de asemenea, Asociaţia Pro Infrastructură.

Reprezentanţii acesteia susţin că ”vin tot mai multe semnale că şi Gülermak ne vinde gogoşi… pe care domnul Boc le serveşte mai departe clujenilor”.

”Supervizorii care vor încasa vreo 40 milioane €, cei de la Systra şi Metrans, sunt într-un evident conflict de interese fiindcă tot ei au livrat studiul de fezabilitate găunos care generează acum blocaje în proiectare. Solicităm transparenţă, acces la şedinţele de progres şi contractarea unui manager competent şi responsabil care să reprezinte beneficiarul în relaţia cu antreprenorii şi supervizorii”, cere organizaţia.

Citește și: