Un fost jurnalist clujean, Gheorghe Kalman, acuză un restaurant cunoscut din Cluj-Napoca de neglijență sanitară, după ce a trecut printr-un episod sever de toxiinfecție alimentară, pe care îl descrie drept „traumatizant”.

Incidentul a avut loc pe 10 iunie 2025, după o cină la restaurantul Cucina Turea, de pe strada Ion Rațiu. Kalman susține că a început să se simtă rău în noaptea respectivă, prezentând dureri abdominale, vărsături și diaree, simptome care au continuat și în ziua următoare.

„Cu mâna pe inimă vă spun: simțeam că îmi dau stomacul afară. A fost un coșmar fizic și psihic”, a declarat Kalman, care a trimis chiar și un control sanitar de urgență la locație, prin intermediul DSVSA.

Reprezentanții restaurantului resping acuzațiile și afirmă că nu există „nicio dovadă medicală” care să confirme diagnosticul de toxiinfecție alimentară legat direct de preparatele lor.

Kalman a scris în mesajul transmis Știri de Cluj prin ce stare a trecut:

„În jurul orei 1 dimineața (10-11 iunie) am început să mă simt foarte rău. Dureri abdominale, vărsături și diaree. Am avut câteva seturi de diaree și vărsături, inclusiv miercuri. Marți dimineața, am trimis un control direct de la DSVSA pentru a efectua un control și a descoperi o potențială cauză a îmbolnăvirii mele.

În cursul zilei de 10 iunie, eu nu am mai mâncat nimic având aceste simptome. Îmi este greu să vă redau în cuvinte felul în care m-am simțit primele 24 ore. Cu mâna pe suflet, vă spun că asemenea simptome nu am mai experimentat niciodată. Efectiv, la un moment dat, simțeam că îmi dau stomacul afară. Pentru mine, vă asigur, fără nicio tentă de exagerare, că a fost o experiență traumatizantă fizic și din punct de vedere psihic”, a povestit Kalman”.

Potrivit documentului emis de DSVSA Cluj, au fost recoltate probe la solicitarea inspectorilor, inclusiv din ceafa de Uruguay, piure și sosul de trufe cu ciuperci. Buletinul de analiză nr. 21879/14.06.2025 a arătat un rezultat nesatisfăcător în ceea ce privește prezența Enterobacteriaceae. Ca urmare, unitatea a fost sancționată contravențional cu 10.000 RON conform HG 984/2005 și urmează să fie supusă unui nou control.

Kalman acuză direct restaurantul pentru această situație:

„Datorită procesului de nerespectare a protocolului de igienă – fie că vorbim de manipulare, depozitare sau lipsa mănușilor de protecție – colegii dumneavoastră au contaminat mâncarea comandată de mine”, spune el.

În ciuda stării critice, Kalman afirmă că nu a apelat imediat la spital, alegând să respecte protocolul medical de 48 de ore pentru observarea evoluției simptomelor, tratându-se acasă cu medicamente plătite din buzunarul propriu.

„Îmi este greu să redau în cuvinte cum m-am simțit în primele 24 de ore. Cu mâna pe suflet vă spun că asemenea simptome nu am mai experimentat niciodată. Simțeam că îmi dau stomacul afară. A fost o experiență traumatizantă, atât fizic, cât și psihic”, afirmă fostul jurnalist.

„Nu știam ce se întâmplă cu mine, mă simțeam dezorientat, lipsit de putere, îmi venea să dorm dar nu puteam. Asta era și mai frustrant. Intensitatea a fost copleșitoare.”

În încheierea scrisorii sale către redacție, Kalman subliniază gravitatea situației:

„Simptomele încep la circa 6 ore după ce ai fost expus. Bineînțeles că pe loc nu am simțit nimic, nici nu aveam cum, dar nici nu am mâncat tot din farfurie. Am simțit că este o mâncare grea, corpul meu cumva a simțit ceva și nu am terminat preparatul principal.”

Replica restaurantului: „Controlul a fost reluat și totul a fost în regulă. Clientul nu are nicio dovadă medicală.”

Reprezentanții restaurantului: „A zis că să ne înțelegem. I-am returnat banii pe mâncare. Și-a retras recenzia de pe Google. Nu există o concluzie medicală sau un diagnostic care să confirme veridicitatea toxinfecției alimentare”

Contactați de Știri de Cluj pentru un punct de vedere referitor la situația creată, reprezentanții restaurantului Cucina Turea ne-au transmis că regretă situația reclamată, dar contestă ferm acuzațiile făcute de fostul jurnalist Gheorghe Kalman. Administratorul restaurantului, Rareș Turea, a declarat că în ziua respectivă, mai mulți clienți au comandat aceleași preparate și că nu au mai primit nicio altă sesizare similară:

„Domnul în cauză a mâncat singur la masă două preparate — burrata și ceafă de Uruguay cu sos de trufe și piure. În aceeași zi, am avut și alți clienți care au consumat aceleași feluri de mâncare, iar până în prezent nu am primit nicio altă reclamație. Nu avem alte cazuri raportate cu probleme similare.”

Totodată, reprezentanții restaurantului spun că Gheorghe Kalman i-a contactat după incident pentru a căuta o înțelegere amiabilă, iar managera locației i-a restituit suma plătită pe preparate. În schimb, spun aceștia, Kalman și-ar fi retras recenzia negativă postată anterior pe Google.

Referitor la controlul sanitar-veterinar efectuat de DSVSA Cluj, administratorul afirmă că după sancțiunea inițială, inspectorii s-au întors pentru reverificare, așa cum era menționat și în raport:

„Controlul a fost reluat vineri. A venit din nou echipa de la DSVSA, ne-au reverificat, și totul a fost în regulă. Ne-au scris în caiet că totul e în regulă, conform normelor.”

Mai mult decât atât, restaurantul i-a trimis jurnalistului un răspuns oficial, semnat de administratorul societății SC Abur și Jar SRL, în care precizează că nu există dovezi medicale care să lege fără echivoc consumul de la restaurant de o eventuală toxiinfecție alimentară. Redăm integral poziția formulată de reprezentanții legali ai restaurantului:

CĂTRE:

Dl. Gheorghe Kalman

DE LA:

SC Abur și Jar SRL

Administrator: Turea Ștefan Rareș

Adresă: Str. Ion Rațiu nr. 2, Cluj-Napoca.

REFERITOR: Solicitarea transmisă în data de 18.06.2025

Stimate domnule Kalman,

Am luat act de comunicarea transmisă de dumneavoastră în data de 18.06.2025, referitoare la experiența avută în cadrul locației operate de societatea noastră, precum și de afirmațiile și documentele pe care ni le-ați pus la dispoziție.

Regretăm situația neplăcută pe care o descrieți și ne exprimăm preocuparea sinceră față de orice incident care ar putea afecta siguranța și confortul clienților noștri. Totodată, vă asigurăm că SC Abur și Jar SRL tratează cu maximă seriozitate toate aspectele legate de igienă, siguranța alimentară și respectarea normelor legale în vigoare.

În ceea ce privește afirmațiile formulate în cuprinsul mesajului dumneavoastră, dorim să subliniem că:

Societatea noastră cooperează în mod deschis și permanent cu autoritățile competente (DSVSA, DSP, ANPC etc.), iar orice control oficial este tratat cu maximă transparență;

Nu au existat până în prezent sancțiuni sau constatări care să stabilească o legătură cauzală directă între produsele comercializate de societatea noastră și o toxiinfecție alimentară individuală;

În lipsa unei concluzii medicale și a unui diagnostic oficial emis de o unitate sanitară de specialitate, nu putem formula o poziție fermă cu privire la veridicitatea și cauzalitatea celor relatate de dumneavoastră.

Totodată, am constatat că în conținutul mesajului se fac referiri explicite la posibilitatea „escaladării situației în mass-media la nivel național”, în cazul în care nu se identifică o „soluție amiabilă”. Vă informăm că SC Abur și Jar SRL nu poate accepta nicio formă de presiune, condiționare sau insinuare cu scopul de a obține beneficii materiale sau de altă natură în afara cadrului legal.

În cazul în care considerați că vi s-a produs un prejudiciu, vă încurajăm să urmați căile legale prevăzute de legislația română, inclusiv notificarea instituțiilor abilitate și, dacă este cazul, sesizarea instanțelor competente.

SC Abur și Jar SRL își rezervă dreptul de a apăra imaginea comercială și interesele legitime prin toate mijloacele juridice prevăzute de lege, în situația în care se va constata o tentativă de denigrare, șantaj sau lezare nejustificată a reputației societății.

Vă asigurăm că rămânem deschiși oricărui dialog purtat în limitele bunei-credințe și ale legalității.

Cluj-Napoca,

20.06.2025

Cu considerație,

SC Abur și Jar SRL

Prin administrator – Turea Ștefan Rareș

