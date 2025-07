Între 2021 și 2025, Ministerul Culturii a alocat 300.000 de euro pentru un festival rock desfășurat la Câmpulung Muscel, sub egida Asociației „Rock Culture”.

Organizatorul principal din partea asociației este Bogdan Trîmbaciu, care ocupă și funcția de director în cadrul Ministerului Culturii.

Ediția din 2025 a festivalului Posada Rock, ajunsă la a 14-a ediție, va avea loc între 29 și 31 august pe Stadionul Municipal din Câmpulung Muscel. Evenimentul este organizat de Asociația „Rock Culture” în parteneriat cu Primăria Câmpulung și figurează ca proiect prioritar pe agenda Ministerului Culturii.

Bogdan Ștefan Trîmbaciu se prezintă public drept director, organizator și promoter al festivalului. Înainte de ediția precedentă, acesta a fost invitat la emisiunea „Rock Driver cu Cristian Hrubaru”, unde a fost introdus ca „organizatorul festivalului Posada Rock”. „Organizatorul festivalului Posada Rock, Bogdan Trîmbaciu, a venit în după-amiaza asta în studioul Rock FM pentru a vorbi cu Cristi Hrubaru, în cadrul emisiunii Rock Driver”, se arată într-o știre de pe site-ul radioului6. Presa locală și alte surse media îl menționează constant ca organizator sau promoter, inclusiv pe profilul său de Facebook. Într-o discuție privată, Trîmbaciu a precizat că este doar promoter și nu se implică în administrarea festivalului.

Totuși, locul său de muncă este la Ministerul Culturii, instituție care finanțează chiar evenimentul pe care îl promovează. Din 2010, Trîmbaciu conduce Unitatea de Management a Proiectului din minister, structură care gestionează fondurile pentru proiecte culturale, inclusiv cele externe sau interne.

Festivalul Posada Rock este organizat de Asociația „Rock Culture”, ai cărei membri sunt Constantin Răzvan Brăileanu, Denis Iulian Uță și Bogdan Aurelian Prundeanu. Scopul asociației este „promovarea muzicii rock în vederea creșterii popularității acestui gen muzical la nivel național și internațional, integrarea culturală a acestui gen muzical la nivel național și internațional și promovarea talentelor aferente acestui gen muzical”, conform statutului.

Fondurile primite de la Ministerul Culturii sunt gestionate de persoane care, în mare parte, sunt subordonați ai lui Trîmbaciu. Constantin Răzvan Brăileanu, președintele asociației, este consilier la Unitatea de Management a Proiectului, subordonat direct lui Trîmbaciu. Denis Iulian Uță, membru al asociației, este și el angajat al ministerului, tot subordonat al lui Trîmbaciu, iar Bogdan Aurelian Prundeanu lucrează la o altă instituție publică.

Pe scurt, Trîmbaciu conduce departamentul care finanțează festivalul pe care îl organizează/promovează, iar subalternii săi sunt beneficiarii direcți ai finanțării.

Ministerul Culturii nu consideră că există vreo problemă, argumentând că festivalul este un proiect prioritar și a beneficiat de finanțări nerambursabile. „Festivalul Posada este unul dintre proiectele prioritare ale Ministerului Culturii și a beneficiat de finanțări nerambursabile”, au transmis oficialii ministerului.

În ultimii patru ani, sumele alocate asociației au fost: 240.000 lei (2021), 395.000 lei (2022), 390.000 lei (2023) și 250.000 lei (2024), totalizând 1,25 milioane de lei (250.000 euro), la care se adaugă încă 50.000 euro pentru acest an.

Trîmbaciu susține că nu a obținut niciun beneficiu financiar din organizarea festivalului, implicându-se pro bono din pasiune pentru orașul natal și pentru muzica rock. „Sunt campulungean, promovez festivalul și ajut la organizarea lui. Pro bono. Posada trebuie să existe in continuare”, a declarat el. De asemenea, a menționat că departamentul său nu are legătură cu activitatea celor care gestionează programele prioritare din minister.

Soția lui Trîmbaciu, Elena, a fost implicată în firmele Rock Culture SRL și Posada Booking SRL, ambele având legătură cu organizarea festivalului, de unde a obținut venituri modeste.

Mai mult, Trîmbaciu a acordat împrumuturi personale firmelor implicate în organizarea festivalului: 62.280 lei către Rock Culture SRL și 55.277 lei către Posada Booking SRL, din care o parte a fost returnată ulterior. El a confirmat aceste împrumuturi, fără a preciza dacă banii au fost restituiți din fondurile primite de la minister.

Deși situația ridică semne de întrebare privind o posibilă incompatibilitate, Ministerul Culturii nu a semnalat nicio problemă, iar Agenția Națională de Integritate nu a deschis o anchetă până acum. Un fost oficial ANI a declarat că „este vorba despre o incompatibilitate ca poziție, nu știu dacă și financiară. Acest lucru se poate stabili într-un final într-o instanță. Chiar dacă personal funcționarul nu a luat el decizia de a finanța festivalul, faptul că el e director acolo, soția sa este, a fost angajată, iar el și împrumută bani, e un caz simplu de posibilă incompatibilitate”.

Trîmbaciu, însă, respinge orice acuzație: „Nu sunt in nici un fel de incompatibilitate, nefiind in nici un fel legat de activitatea entităților care se ocupă cu organizarea. Eu sunt legat sufletește doar de festival in sine. Cam atât”

