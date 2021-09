Situația actuală din politica românească i-a determinat pe foarte mulți miniștri să-și depună demisiile.

Criza guvernamentală generată de demiterea ministrului Justiţiei continuă, marţi, fiind anunţate noi acţiuni ale partidelor implicate.

UPDATE: Ministrul demisionar al Economiei, Claudiu Năsui, a declarat la prezentarea bilanţului că astăzi este o zi istorică în istoria României. „Este o zi bună pentru România, o zi în care putem să fim optimişti, o zi care pentru prima dată cred că în 31 de ani de istoria a României, un partid politic spune clar, ferm şi răspicat nu hoţiei, nu corupţiei, nu unui potenţial tun de 50 de miliarde de lei şi spune lucrurile astea nu la nivel retoric, o spune şi la nivelul acţiunii prin a retrage spirjinul guvernului care face lucrul acesta. O zi în care arătăm că se poate face şi politica astfel, o zi pe care speranţa pe care a adus-o USR a adus-o în politică supravieţuieşte, unele linii roşii sunt de netrecut şi nu le-am trecut”, a declarat Claudiu Năsui.

UPDATE: A patra şedinţă a Birourilor Permanente Reunite nu a întrunit cvorumul necesar, au fost prezenţi doar un reprezentant al minoritoţilor, doi de AUR, 5 de la USR şi Ludovic Orban. George Simion a declarat la final că este încălcat un drept constituţional.

„Doar nouă dintre cei 26 de membri ai BPR au fost prezenți – cinci de la Camera Deputaților și patru de la Senat. Au lipsit PSD și PNL în integralitate, fără Ludovic Orban. Doar nouă sunt prezenți. Ceilalți țin cu Florin Cîțu și încearcă să blocheze moțiunea. Orban și Dragu au anunțat că vor trimite la Guvern moțiunea de cenzură”, declară George Simion.

Calendarul e descris, spune copreședintele AUR, de textul Constituției și de regulamentul celor două camere. Se citește în maximum cinci zile de la depunere și la trei zile se votează. „Avem tot dreptul din lume să ne susținem moțiunea. Acest drept nu ne va fi încălcat, orice tertip încearcă ei și orice absențe au în BPR. Nu e posibil așa ceva. Deja e a patra ședința la care lipsesc”, conchide Simion.

UPDATE: Cătălin Drulă, la bilanţul de la Ministerul Transportului: „Da, Florine, s-a terminat. Te agăţi de putere, dar România nu te mai vrea”, a declarat ministrul demisionar al Transportului la final de mandat.

„În această dimineaţă mi-am depus demisia. Plec astăzi de la un minister la care am muncit zi şi noapte cu pasiune pentru infrastructura României. Plec din cauza unui premier iresponsabil şi incapabil să înţeleagă ce înseamnă conducerea unui guvern. Un premier despre care am spus odată că este un zombi politic şi care nu înţelege că este terminat politic. Da, Florine, s-a terminat. Te agăţi de putere, dar România nu te mai vrea”, a susţinut Cătălin Drulă.

UPDATE: Ioana Mihăilă, ministrul demisionar al Sănătății, a declarat la prezentarea bilanţului de la Ministerul Sănătăţii că „faptul că astăzi vorbim de lipsa de resurse și neplata salariilor din centrele de vaccinare se datorează exclusiv iresponsabilității premierului Cîțu”.

„Îmi pare rău că premierul introduce sănătatea în disputa politică și fac apel la responsabilitate. Domnul premier Cîțu a spus că nu înțelege cum oamenii din centrele de vaccinare sunt neplătiți de 2-3 luni, deși știa din aprilie că banii alocați MS sunt insuficienți.

Într-o adresă din 28 aprilie i-am prezentat situația financiară – că nu sunt suficienți bani pentru centrele de vaccinare, pentru programele de sănătate. În privința salariilor personalului medical, i-am atras atenția că numărul de medici și asistenți a crescut”, a declarat Mihăilă.

UPDATE: La scurt timp după ce şi-au depus demisiile, Dan Barna a scris pe pagina sa de Facebook că a făcut ceea ce a spus. „În această dimineaţă am făcut ceea ce am anunţat. Am înregistrat şi depus demisiile, împreună cu miniştrii USR PLUS, la cabinetul premierului. Mergem mai departe”, a afirmat, într-o postare pe Facebook, Dan Barna.

UPDATE: “Suntem încă miniştri până apare în Monitorul Oficial”, au declarat miniştrii USR PLUS după ce şi-au depus demisiile. Acum fiecare se va îndrepta spre ministerul pe care l-a condus pentru a-şi prezenta bilanţul.

UPDATE: În jurul orei 9.00, miniştrii USR PLUS au început să sosească la Palatul Victoria pentru a-şi depune demisiile. Prima sosită a fost Ioana Mihăilă, ministrul Sănătăţii. A urmat Dan Barna, Claudiu Năsui şi Cristian Ghinea. La 9.15 aceştia şi-au depus demisiile. Premierul Florin Cîţu nu se află la sediul Guvernului.

După ce demisiile vor fi înregistrate, premierul Florin Cîțu va trebui să numească miniștri interimari care să preia portofoliile rămase libere. Miniștrii USR PLUS au anunțat luni seara că își depun mandatele, după o ședință internă în care au stabilit că nu mai pot rămâne în Guvernul condus de liberalul Florin Cîțu.

USR PLUS se afla în Guvern cu șase mandate: Dan Barna – vicepremier, Claudiu Iulius Gavril Năsui – ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Cătălin Drulă – ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ioana Mihăilă – ministrul Sănătății, Cristian Ghinea – ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ciprian Sergiu Teleman – ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării. Ministrul Justiției, Stelian Ion a fost remaniat înainte de anunțul demisiilor.

Ştire iniţială: La ora 09.00, miniştrii USR PLUS îşi vor depune demisiile, pe care le-au scris încă de luni seară. De la ora 11.00, are loc a patra şedinţă a Birourilor Permanente Reunite pe tema moţiunii de cenzură USR PLUS-AUR, după ce, în primele trei, fie nu s-a întrunit cvorumul, fie au existat discuţii de procedură şi de legalitate a moţiunii.

Marţi după-amiază, Dan Barna se întâlneşte cu preşedintele Klaus Iohannis, la invitaţia acestuia. USR PLUS a anunţat că, la ora 9:00, vicepremierul Dan Barna şi miniştrii formaţiunii vor merge la Guvern pentru a-şi depune demisiile anunţate încă de luni seară.



