Ministrul de Interne, Lucian Bode a luat împrumut de la o persoană fizică 100.000 de euro și, potrivit declarației de avere, politicianul nu ar prea avea de unde să dea banii înapoi pentru că este băgat până la gât în datoriile pe care le are la bănci. Așa că, dacă nu va moșteni o avere de la vreo mătușă care să îi lase, cel puțin, o rentă viageră Bode ar putea fi primul politician care va intra în faliment. Însă, și așa Bode ar putea scăpa relativ ușor pentru că, potrivit unei statistici, sunt puțin români care cer punerea în aplicare a Legii privind insolvența persoanelor fizice.

Potrivit declarației de avere, ministrul afacerilor Interne, Lucian Bode, a luat cu împrumut 100.000 de lei de la o persoană fizică. Banii respectivi ar trebui să îi returneze până la anul. Problema constă în faptul că, potrivit veniturilor declarate în documentul public, nu are de unde!

Împreună cu Karina, soția lui, cei doi au o casă în Zalău și un apartament cumpărat în 2019 în Cluj Napoca. În 2016 și-a luat o mașină Mercedes, iar în depozitele bancare ministrul are 27.737 euro și un cont cu 36.757 lei. Soții Bode nu au tablouri, bijuterii sau ceasuri scumpe. Însă, au datorii: două ipotecare de 26.795 euro și 226.025 lei, alte trei împrumuturi cu o valoare totală de aproximativ 60.000 lei și cel luat anul acesta, de la ”o persoană fizică” de 100.000 euro, pe care trebuie să îl returneze până anul viitor.

Cei doi au și un copil, care are nevoie de hăinuțe, mâncare, jucării și, uneori, câte o tabără. Soția lui Bode are un venit relativ modest pentru hainele cu care le face invidioase pe colege de la grădinița din Zalău unde lucrează: câștigă puțin peste 5.000 de lei/lună. Iar ministrul Bode a avut anul trecut un venit anual de 169.128 lei. La veniturile celor doi poate fi calculată și alocația lunară a fiicei lui, însă banii sunt ai copilului care poate își dorește, uneori, o jucărie.

Acestea sunt veniturile declarate de Lucian Bode în data de 8 iunie 2022.

Astfel, domnul ministru de Interne are o problemă cu banii pe care, sperăm cu toții, ca pentru bunul mers al țării să o rezolve cât mai repede. Una dintre soluții ar putea fi înaintarea unei propuneri legislative prin care declarațiile de avere să nu mai fie obligatorii.

Sau, poate pe ministru îl va ajuta fratele lui, Dumitru, care este inspector vamal și acum ceva vreme a scăpat de un dosar penal în care ajunsese, probabil, din greșeală.

Echilibristică politică în PNL

În vârstă de 48 de ani, Lucian Bode a venit în primul eșalon politic al PNL din postura de șef de organizație județeană, din Sălaj. Înainte de a fi membru în cele două guverne, Orban și Cîțu, Lucian Bode a mai ocupat o funcție ministerială pe vremea Guvernului Mihai Răzvan Ungureanu. La acel moment ocupa funcția de Ministru al Economiei.

Odată cu venirea la guvernare a lui Ludovic Orban, Bode era numit ministru la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor. Ulterior, după debarcarea lui Orban și numirea lui Florin Cîțu, a fost numit în fruntea Ministerului Afacerilor Interne, unde este în funcție și azi.

Bode este de profesie, ca mulți alți politicieni… inginer.

”De profesie sunt inginer, am absolvit Facultatea de Electrotehnică şi Informatică din cadrul Universităţii din Oradea în anul 1998. Din punct de vedere profesional, mi-am desfăşurat activitatea în cadrul SC Electrica SA, unde am deţinut de-a lungul timpului mai multe funcţii, dar poate cea mai importantă pentru mine a fost cea de Preşedinte al Sindicatului. Şi spun cea mai importantă deoarece e singura care mi-a oferit posibilitatea de a reprezenta interesele oamenilor şi de a-i apăra pe aceştia atunci când a fost nevoie.

Am intrat în politică încă de tânăr din dorinţa de a mă implica mai mult in dezvoltarea acestui judeţ şi în îmbunătăţirea calităţii vieţii din această regiune. Am trecut prin toate etapele necesare pentru a evolua din punct de vedere politic iar azi am ajuns să deţin funcţia de preşedinte a celui mai solid partid de dreapta din România, filiala Sălaj. Ca funcţii deţinute, am fost cel mai tânăr consilier local, am deţinut funcţia de consilier judeţean şi în exerciţiul acestor demnităţi m-am implicat în proiecte care vizau lăcaşele de cult, iluminatul public, bunuri judeţene şi multe altele. Din noiembrie 2008 sunt deputat, membru în Comisia pentru Industrie şi Servicii, în cadrul Parlamentului României. Sunt un reprezentant al generaţiei tinere de politicieni, care crede cu tărie în valorile de dreapta şi care crede că şi țara noastră poate evolua la fel ca alte ţări europene care au făcut parte din blocul comunist şi că politicile noastre pot fi eficiente şi orientate pentru a servi interesele cetăţenilor. Sunt un om deosebit de ambiţios, şi poate acest lucru m-a ajutat sa ajung azi să reprezint în Parlamentul României interesele a câteva zeci de mii de oameni. Şi cu siguranţă nu mă voi rezuma doar la a reprezenta aceste interese…voi încerca să fac mai mult”, se descrie ministrul Bode în câteva cuvinte.

Noroc de ministru

Dacă ministrul Lucian Bode nu va putea să își plătească persoana care l-a împrumutat ar putea să ceară începerea procedurilor de insolvență pe persoană fizică. Însă, Bode ar putea avea noroc pentru că majoritatea românilor nu sunt familiarizați cu această procedură. De la intrarea în vigoare a Legii privind insolvența persoanelor fizice, în ianuarie 2018, doar câteva zeci de români au apelat anual la procedurile prevăzute de lege pentru redresarea situației financiare. La nivel național aproximativ 100 de persoane au înregistrat cereri de deschidere a procedurii de insolvență. La nivelul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC), posturile alocate direcției de specialitate au fost reduse periodic, iar în multe județe nici nu există personal local pentru comisiile de insolvență.

Legea insolvenței persoanei fizice reglementează trei modalități prin care problema financiară poate fi soluționată, respectiv pe bază de plan de rambursare a datoriilor, prin lichidare de active sau prin procedură simplificată. Legea a fost gândită ca o soluție pentru problemele financiare ale persoanelor fizice.