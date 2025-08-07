Ministrul Educației îndeamnă universitățile să acorde burse din fondurile proprii.

Acordarea burselor și a sprijinului financiar din venituri proprii trebuie să rămână o opțiune pentru universități, atât timp cât există resurse disponibile, indiferent dacă studenții sunt la buget sau la taxă. Ministrul Educației, Daniel David, subliniază astfel importanța menținerii autonomiei universitare pe tot parcursul anului universitar.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a organizat, la începutul acestei săptămâni, o întâlnire de lucru cu principalele organizaţii studenţeşti din ţară.

Daniel David a precizat că va participa la dezbaterile/discuţiile organizate de asociaţiile studenţeşti reprezentative pentru a căuta împreună modalităţi de susţinere a studenţilor în contextul crizei fiscal-bugetare, şi că va susţine inclusiv modificarea reglementărilor generate de această situaţie, imediat ce situaţia fiscal-bugetară a ţării o va permite.

Sursa: Radiocluj.ro