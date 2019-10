Ministrul PNL propus la Muncă, Violeta Alexandru, este un adept al căsătoriilor gay. Ea este o prezență constantă la Gay Pride, manifestarea anuală a homosexualilor din București.





Când a fost numită șef PNL București, Alexandru a fost contestată din interiorul partidului de către Mihai Neamțu.

„Vi-l puteți imagina pe Ion C. Brătianu la parada Gay Pride? Prin ultima numire (iar nu alegere) făcută în Capitala României, conducerea PNL perpetuează confuzia valorilor. În vara anului 2017 am intrat în acest partid fiind încurajat de mulți lideri conservatori, populari sau creștin-democrați.Ce-am văzut în ultima vreme, mai ales după Referendumul pentru familie, m-a descumpănit. Robert Sighiartău (secretar general PNL) ține Biblia în mână iar Violeta Alexandru (noul președinte PNL București) participă alături de Remus Cernea la parada gay… Ce să mai priceapă bietul votant?Respect dreptul oricui la opinie și la viața privată, dar între activismul sexomarxist și apărararea civilizației iudeo-creștine e, totuși, o mare diferență. Dacă PNL va fi condus de progresiști, diferența față de USR-Plus dispare”, afirma Neamțu.

Alexandru a fost ministru pentru Dialog Social în guvernul Cioloș.

“Marsul diversitatii, organizat la Bucuresti, a reusit sa atraga in 2016 un numar record de participanti: peste 2.500 de persoane. (…) Pentru prima data, un ministru in functie din Guvernul Romaniei a participat la Marsul Diversitatii. Violeta Alexandru, ministrul pentru Dialog social, a transmis un mesaj oficial pentru comunitatea LGBT din Romania”, sublinia Active Watch in raportul privind DIU in Romania.

Ea a și fost recompensată de Active Watch pentru susținerea LGBT cu premiul “Remus Cernea” pentru “curajul si consecventa cu care sustine valorile societatii deschise, ale drepturilor fundamentale ale omului”.

sursă: flux24.ro