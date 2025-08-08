Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a intervenit public pentru a clarifica aspectele legate de noul proiect de lege privind plata pensiilor private din Pilonul II, după ce în spațiul public au apărut critici și temeri legate de posibila naționalizare a acestor fonduri.

„Banii din Pilonul II sunt și rămân în proprietatea contribuabilului. În cazul decesului, moștenitorii primesc soldul rămas”, a subliniat Abrudean, adăugând că proiectul introduce o opțiune de retragere inițială de 25%, mai generoasă decât în multe state din Uniunea Europeană.

Abrudean a precizat că România se aliniază practicilor din majoritatea țărilor UE și din OCDE, organizație la care țara noastră aspiră să adere. Potrivit acestuia, aderarea la OCDE nu este doar o chestiune de prestigiu, ci presupune reforme reale, standarde ridicate și atragerea de investiții străine.

„Ca fost secretar general al Guvernului, m-am ocupat direct de procesul de aderare la OCDE. Cunosc standardele acestui for internațional, iar legislația privind pensiile private este un pas clar în această direcție”, a concluzionat Mircea Abrudean.

