Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a transmis un mesaj ferm privind direcția actualei coaliții de guvernare, anume că obiectivul principal rămâne asigurarea stabilității și progresului pentru România.

„Coaliția are un singur scop: să asigure stabilitate și progres pentru țara noastră, fără să fie deturnată de la aceste obiective”, a declarat Abrudean.

Acesta a subliniat că toate reformele propuse de Guvern sunt în deplină concordanță cu programul de guvernare asumat și sunt esențiale pentru dezvoltarea României.

„Este nevoie de curaj și responsabilitate din partea tuturor partidelor din coaliție pentru a merge înainte și a implementa schimbările de care țara are nevoie acum. Numai prin reforme vom demonstra că am înțeles mesajul clar al românilor la ultimele alegeri”, a adăugat Președintele Senatului.

Citește și