Suntem victimele războaielor și parti-pris-urilor politice intentate de partidele care ne guvernează. Am devenit pioni în aceste jocuri ticăloase ale puterii și tot ceea ce putem să facem, este să ne supunem.

Una dintre aceste mișcări o reprezintă reorganizarea Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, schemă executată de către Ministerul Digitalizării, care duce mai mult spre o birocratizare forțată,doar cu scopul împărțirii puterii între clasa politică aflată la guvernare, PSD și PNL.

Ca o notă de culise, menționăm că directorul de la Cluj, este apropiat de PSD, iar cel de la Brașov, Florin Luca,are suflet PNL-ist. Ca să se facă bine împărțeala jucăriilor între partide, s-a jonglat puțin cu șefiile regionale.

În anul 2024, a fost adoptată o ordonanţă care vizează reorganizarea Agențiilor pentru IMM-uri. Din cele nouă agenții existente la nivel național (8 regiuni + București), vor rezulta trei agenții teritoriale cu sediile centrale la Brașov, Constanța și Prahova. Agenția Brașov ar urma să absoarbă Agenția din Cluj, care avea inițial în subordine șase județe, din partea de nord-vest a României. Acum, Agenției din Brașov sunt subordonate județele Covasna, Sibiu, Hunedoara, Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Maramureș și Satu-Mare.

Cu toate că era logic și firesc ca aceste județe să rămână subordonate Agenției Cluj, dintr-o ordonanță mai degrabă stupidă decât gândită, acum Brașovul este locul unde toți locuitorii din partea de nord-vest vor merge pentru a-și rezolva problemele; de exemplu Satu-Mare trebuie să bată drumul până la Brașov.

Directorul Agenției de la Brașov le face zile negre angajaților clujeni

Analizând situația după acțiunile directorului de la Brașov, Florin Luca, pare că acesta nu are idee de situația socio-economică din județul Cluj și ia decizii împotrivă conducerii de la Cluj, doar pentru simplul fapt că poate.

Una dintre aceste decizii, este anularea unui contract pe care sediul din Cluj-Napoca îl avea închiriat cu o firmă de curățenie, care era mai degrabă, muncă benevolă. Vorbim de un contract de 1.000 de lei, pentru un spațiu ocupat de 26 de angajați.Dar, directorul de la Brașov nu prea dă dovadă de mari calități manageriale, deoarece face analogie la cei 6 angajați de la Brașov, ajungând la concluzia că nu este nevoie de contractul de 1.000 de lei.

În fine, am înțeles, directorul Luca Florin, este setat pe ideea economiilor și a câștigului prin abținere. Dar face economie doar cu cine vrea, în general cu alții.. Pentru sediul din Brașov a permis achiziții de echipamente IT în valoare de 70.000 de lei, iar clujenilor nu se îndură să le lase un contract de 1.000 de lei ca aceștia să lucreze în condiții normale.

Conform Sicap , achiziția de 73.5000 de lei era destinată echipamentelor informatice și a fost făcută de la firma ASK 4 IT SRL, unde asociați figurează Zirikaus Galan Eduard și Dima Doru, un apropiat al primarului PNL-ist, Scripariu, conform presei locale. Firma are o cifră de afaceri de 2 901 952 euro și 10 angajați.

Care e, de fapt, logica mutării?

La Cluj, în cadrul Agenției IMM funcționau 26 de angajați, dar totuși, mutarea a fost făcută către Brașov, cu doar 6 angajați. Pentru angajații clujeni, schimbarea șefiei a atras după ea o serie de urmări, fiind obligați să se supună unei forme defectuoase de management.

Era mai logic să orientezi 6 angajați după majoritatea, decât să schimbi mersul lucrurilor pentru 26 de persoane. După cum zis în incipit, avem de suferit ca niște simpli pioni pe planșa politică.

Micromanagementul pe care-l aplică directorul Florin Luca de la Brașov este net inferior celui de la Cluj-Napoca. De la sfârșitul lunii octombrie 2024, sumele de bani alocate prin programul Start-Up Nation, stau în bancă, deoarece dosarele antreprenorilor sunt uitate la sertar.

Chiar dacă Ministerul la care este subordonată agenția se numește Ministerul Digitalizării, acesta duce mai mult spre Ministerul Birocratizării. Acum, după schimbarea conducerii agențiilor, ne lovim de o birocrație mult mai mare. Astfel, o simplă solicitare, care s-ar fi rezolvat într-o zi, va dura minim 4-5 zile. Toate documentele din regiunea de Nord-Vest a țării, se transmit spre noua conducere a Agenției din Brașov, după ce sunt analizate de cei de la Cluj, proces care îngreunează clar bunul mers al lucrurilor și duce implicit la amânarea cu o săptămână a proiectelor și fondurilor.

