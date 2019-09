Jurnalistul Liviu Alexa, din noua sa postura, a preluat in ieri cheile sediului PSD Cluj, prilej numai bun pentru a verifica putin starea sediilor de partid. A descoperit că sediul dedicat tinerilor seamănă mai degrabă cu o cocina.

Materiale electorale pe care Bucurestiul a dat bani seriosi aruncate alaturi de saci de gunoi si alimente imputite.

Jurnalistul a lasat un text relevant pe pagina sa de socializare despre mizeria de nedescris din sediul TSD:

„Azi, am preluat cheile si stampila PSD Cluj. Ma consider un om gospodar, mereu imi place curatenia, ordinea, disciplina. Am facut un inventar al sediilor PSD, cand am ajuns la sediul Tineretului Social Democrat Cluj sa imi pice fata: jeg cat cuprinde, debandada cat China. Ba, Nasra Horica, marele „lider” al PSD Cluj, asa jeg e si la tine acasa? Pai, cum sa vina, nene, tinerii in PSD Cluj, daca sediul dedicat Tinerilor Social Democrati e o cocina in toata regula? Ia, luati cu play, sa va convingeti…”, a spus Alexa.

Video aici

sursă: ziardecluj.ro