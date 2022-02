Este normal sa iti doresti sa imbraci cele mai frumoase haine, deoarece tinutele de dama trebuie sa fie intotdeauna moderne, impecabile si foarte feminine. Bluza reprezinta un articol vestimentar de baza care poate infrumuseta sau nu o vestimentatie. De aceea, este recomandat ca fiecare bluza de dama pe care o detii sa aiba ceva special, sa te ajute sa iesi din tipare.

Citeste in continuare articolul si afla care sunt bluzele pe care trebuie sa le achizitonezi pentru primavara acestui an. Cu ajutorul acestora vei reusi sa obtii outfiturile mult visate.

Iata ce bluze de dama trebuie sa se regaseasca in garderoba ta in primavara anului 2022:

Bluza crop top

Daca te bucuri de o talie de viespe pe care nu stii cum sa o pui mai bine in evidenta, atunci ai nevoie de o bluza tip crop top. Aceasta este extrem de scurta si este foarte versatila. O astfel de bluza poate fi luata in considerare atat la pantalonii cu talie inalta si evazati, cat si la fustele midi mulate.

Bluza crop top se gaseste foarte usor in magazine, are un pret redus si trebuie sa se regaseasca in garderoba fiecarei femei in primavara anului 2022.

Bluza din satin

Iti place sa te imbraci elegant sau office? Atunci este necesar ca in garderoba ta sa se regaseaca o bluza din satin intr-o nuanta foarte placuta de albastru, verde, rosu sau portocaliu. O astfel de bluza poate fi purtata cu cele mai sofisticate bluze sau cu cei mai frumosi pantaloni pe care ii porti la serviciu.

Este o bluza care poate ajuta la realizarea unor tinute office de senzatie, care nu au cum sa fie trecute cu vederea. Daca te intereseaza un astfel de model, gasesti aici, la Atmospherefashion.ro, numeroase variante spre care sa te indrepti.

Bluza cu volane

Volanele ofera un aer foarte dulce si misterios femeilor, asa ca este recomandat sa cumperi o bluza de acest fel care sa te puna in valoare. O astfel de bluza este perfecta atat pentru timpul petrecut la serviciu, cat si pentru weekend-uri cand te pregatesti sa iesi in oras alaturi de cele mai bune prietene.

Este un model de bluza extrem de elegant, care poate aduce un plus de stralucire si de farmec oricarei femei si tinute.

Bluza cu un singur umar

Bluze cu un singur umar sunt la mare cautare, deoarece ofera femeilor un aer sexy si pasional. Daca iti doresti sa obtii un aspect extrem de provocator si interesant, atunci este indicat sa cumperi o astfel de bluza cu un model floral.

Este bine sa nu optezi pentru bluzele simple cu un singur umar, ci pentru cele cu imprimeu, care pot aduce un plus de originalitate si de creativitate tinutelor.

In cele din urma, tine cont de toate sugestiile de mai sus, mai ales daca vrei sa te imbraci mereu la moda si sa fii in pas cu tendintele. Nu uita, totusi, ca este foarte important ca intotdeauna sa alegi doar articolele vestimentare care sa te puna in valoare si sa-ti ascunda defectele.

Sursa foto: Pexels.com