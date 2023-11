Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Adrian Dohotaru, director executiv la Asociația Societate Organizată Sustenabil S.O.S, a expus o serie de motive pentru care modernizarea Moților-Mănăștur și a străzilor adiacente reprezintă un eșec de proporții pentru administrația lui Emil Boc.

„Motivul principal pentru care așa zisa modernizare a eșuat este că, în ciuda declarațiilor primarului Emil Boc privind prioritizarea transportului public, nu s-au introdus benzi dedicate pentru transport public. Primăria nu a respectat proiectul, așa cum a fost autorizat și avizat, la fel cum la Someș nu a avut capacitatea să respecte filozofia concursului internațional de proiecte bazat pe renaturare, nu pe betonare. Pentru ce au fost cheltuiți 12 milioane de euro, din care 5 milioane de euro locali? Primarul Emil Boc s-a exprimat ca prin acest proiect vom avea o axă Mănăștur – Mărăști care să fie cu benzi dedicate si care să descurajeze traficul auto. Amânarea legată de studiul de trafic privind metroul arata lipsa de curaj a administratiei publice și veșnică problemă a ipocriziei politice românești: una zicem, alta facem. Oricum, sistemul de semaforizări nu avantajează nici șoferii, care s-au plâns că petrec si mai mult timp în trafic. Mai ales, utilizatorii transportului public subt cei mai discriminați, timpii lor de asteptare în trafic sunt de câteva ori mai mari in lipsa benzilor dedicate pe axa vest – est”, a scris Adrian Dohotaru pe Facebook.

De asemenea, activistul clujean a mai precizat că noua modernizare nu avantajează major nici bicicliștii.



„Biciclistii ajung din cauza pistei de pe trotuar nu pe Moților unde pot continua pe vechea banda dedicata pentru transport public, ci pe Clinicilor, unde stau in spatele a două rânduri de mașini si un rand de masini marcate. Ori e regândit traseul, ori sunt scoase parcările de pe Clinicilor ca sa ai traseu continuu ca biciclist, nu să stai in noxele traficului auto. Eu am propus, ca sa ma asigur ca e loc de benzi dedicate transportului public, ca pistele pe axa est – vest sa vină pe strazi adiacente, prin cele două campusuri, departe de trafic auto, dar la consultarea publică nu am fost aprobat. Argumentul meu de compromis era, mai ales la vale, ca bicicliștii pot veni in acelasi ritm cu transportul public ca sa imparta banda”, a mai scris Adrian Dohotaru.

De altfel, activistul a mai precizat că pentru pietoni, trotuarele au fost profund îngustate pe Calea Mănăștur, „sacrificiu de inteles pentru transport public dedicat, dar care nu s-a mai facut.”





„Sunt locuri în care pietonii sunt nevoiți sa intre pe pista de biciclete, ca în poză, pentru ca nu mai există trotutar. Alte trotuare au fost prost gandite, in trepte, ca pe Marginașă. Ce face o mamă cu un cărucior? Dar un senior care are căruț de cumpărături, dar un biciclist care o ia la deal pe lângă bicicletă, ca să nu mai vorbim de o persoană cu dizabilități care e dusă la deal de cineva?

Văd două soluții aici: pietonii sunt incurajati sa vina pe axa est-vest nu doar pe o arteră poluată, ci si a. prin campusuri, dar si b. pe o noua axă, departe de trafic, prin Gradini Mănăștur – Fabrica de Bere pe cornișă, dar asta însemna ceva exproprieri si garduri mutate de la noile blocuri si vechile case pentru o axă pe care puțini in administrație o intrevad pentru ca nu merg pe jos”, a conchis Adrian Dohotaru.

