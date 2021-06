Duminica, 4 iulie, cu aleasa pretuire pentru eroii felecani care și-au pierdut viata in cele doua războaie mondiale, ne pregătim sa cinstim memoria lor prin sfințirea monumentului dedicat acestora. Monumentul este ridicat intr-un loc cu multă încărcătura istorică pentru noi felecanii, cunoscut sub denumirea ”La Troița”, aflat in Dealul Feleacului, langa DN 1.

Initiativa ridicării acestui monument a aparținut domnului profesor-doctor Simon Simion, iar finantarea pentru ridicarea monumentului a fost obținută de către Primaria Feleacu de la Guvernul României printr-un program dedicat Centenarului.

Amenajarea spațiului din jurul monumentului s-a realizat de catre Primaria Feleacu in colaborare cu Asociația “ Composesorat Feleacu”, Asociația “Initiativa Feleacu”, Consiliul Local Feleacu ( o mentiune in plus pentru implicare consilierilor Rus Danut; Mircea Sabou; Nasalean Toader)Sfintirea Monumentului Eroilor Felecani care s-au jertfit in cele doua războaie mondiale începe duminica, 4 iulie, ora 9.00, cu slujba de duminica de la Mănăstirea “Sfânta Troița”, urmând ca dupa slujbă sa se porneasca in procesiune catre monument.

La ora 12.30, in locul denumit ”La Troita”, are loc sfințirea monumentului de către un sobor de preoți avându-l in frunte pe Înaltpreasfințitul Andrei Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.