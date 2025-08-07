Surse din Ministerul Apărării Naționale (MApN) au confirmat pentru Buletin de București că mormântul fostului președinte Ion Iliescu va beneficia de pază militară permanentă, o măsură ce nu putea fi aplicată în cimitirul civil unde se află cavoul familiei.

Inițial, înhumarea era planificată în cimitirul din Calea Giulești, aflat în administrarea Primăriei Capitalei. Însă, pentru ca paza militară să fie legal asigurată, s-a decis ca fostul șef de stat să fie înmormântat în Cimitirul Militar Ghencea 3, un obiectiv cu regim special, aflat în subordinea Ministerului Apărării și declarat obiectiv militar.

Onoruri militare, dar și pază post-mortem

Conform legii, în cazul decesului unui președinte în funcție sau fost, se organizează funeralii de stat, cu onoruri militare, coordonate de Guvern. Aceste onoruri pot fi acordate și foștilor președinți ai Parlamentului și prim-miniștrilor. Totuși, legea nu prevede în mod expres ca mormântul unei astfel de personalități să fie păzit după înmormântare.

Cu toate acestea, potrivit surselor citate de Buletin de București, MApN a luat decizia ca locul de veci al lui Ion Iliescu să fie păzit permanent de militari, în semn de recunoaștere oficială și pentru a preveni eventuale incidente.

