Moțiunea simplă împotriva ministrului Muncii a trecut în Parlament. Chiar dacă s-a votat revocarea din funcție a Simonei Bucura Oprescu, aceasta nu e obligată să demisioneze.

Plenul Senatului a decis, luni, ca votul asupra moţiunii simple împotriva ministrului Muncii să fie secret cu bile. Înainte de votul asupra moţiunii simple, senatorii au avut o dispută privind procedura de vot, după ce senatoarea S.O.S. România Nadia Cerva a propus ca votul să se facă cu bile şi nu electronic, argumentând că în acest fel vor putea vota şi senatorii care nu au cartelele la ei. Preşedintele interimar al Senatului, Mircea Abrudean, a spus că votul privind moţiunea se face electronic, cu cartelă.

„Nu cred că este un argument că cineva şi-a uitat cartela acasă”, a adăugat Abrudean.

După mai multe dezbateri, senatorii au respins votul secret electronic la moţiune, cu 56 voturi ‘pentru’ şi 59 ‘contra’, cu 2 abţineri.

În schimb, a fost adoptată procedura de vot cu bile cu 60 voturi ‘pentru’, 53 ‘împotrivă’ şi 2 abţineri.

Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a declarat luni, la dezbaterea moţiunii simple intitulată ”Sistemul de pensii – un joc de-a alba neagra cu vieţile părinţilor şi bunicilor noştri”, depusă de AUR, că este vorba de un demers populist, o combinaţie electorală iar iniţiatorii încearcă să speculeze greutăţile pensionarilor, doar pentru a le obţine voturile şi se contrazic în toate acuzaţiile populiste aruncate, fără jenă, în faţa alegătorilor.

”Toată lumea înţelege că nu e deloc întâmplător momentul la care aţi ales să depuneţi această moţiune. Miza dumneavoastră nu este una corectă. Este doar o combinaţie electorală. Încercaţi să speculaţi greutăţile pensionarilor, doar pentru a le obţine voturile. Vă contraziceţi în toate acuzaţiile populiste aruncate, fără jenă, în faţa alegătorilor”, a spus Simona Bucura Oprescu, în plen.

Ministrul a mai spus că este fals că România are cea mai mică speranţă de viaţă la 65 de ani din UE.

”Bulgaria, dar şi Ungaria sunt în spatele României la acest indicator care a crescut semnificativ în ultimii trei ani (..) România are astăzi cea mai mare speranţă de viaţă din istoria. Am registrat cea mai mare creştere al speranţei de viaţă din Uniunea Europeană în perioada 2019-2023, conform Eurostat”, a precizat ministrul Simona Bucura Oprescu.

Ministrul Muncii a afirmat că iniţiatorii au precizat în document că noua lege a pensiilor a adus mai degrabă inechităţi decât soluţii.

”Aţi scris această minciună chiar în primul paragraf al moţiunii. Cum puteţi să minţiţi în halul acesta, când pentru prima dată în România pensiile sunt calculate pe contributivitate, adică pensiile sunt egale pentru muncă şi contribuţii egale, indiferent de anul ieşirii la pensie? Cum puteţi spune că s-au produs inechităţi, când peste 3,8 milioane de pensionari au primit o pensie mărită după recalculare? Pentru aceşti peste 3,8 milioane de pensionari recalcularea reprezintă o reparare a nedreptăţii care li s-a făcut anterior, când primeau pensii mai mici decât alţi pensionari care au muncit şi contribuit la fel”, a completat ea.

”Vă rog să luaţi evoluţia punctului de pensie pe 10 ani, 20 de ani, pe câţi ani doriţi dumneavoastră şi arătaţi-mi când, în istoria României, am mai avut o creştere atât de consistentă a pensiilor, cu mult peste rata inflaţiei. Vă spun eu, niciodată Niciun alt guvern nu a mai acordat o creştere atât de mare. Deci cum puteţi vorbi de inechitate pentru pensionary, referindu-vă la anul în care am făcut dreptate pentru pensionari?”, a mai spus ea. Simona Bucura Oprescu s-a referit şi la acuzaţia adusă de Opoziţie privind prorogarea prevederii din legea pensiilor privind majorarea anuală a pensiilor din sistemul public.

”Credeţi că nu mi-aş fi dorit să majorăm pensiile după regula din legea pe care eu însă am promovat-o? Dumneavoastră nu ştiţi. Dar vă spun că la guvernare apar şi constrângeri determinate de factori care nu sunt sub controlul tău, cum ar fi constrângerile fiscal-bugetare, criza energetică europeană, riscurile economice legate de conflictul de la graniţă, instabilitatea politică şi multe altele. Iar toate aceste turbulenţe afectează măsurile sociale pe care, ca ministru al muncii, le-am gândit, le-am implementat cu toată buna credinţă. Un guvern responsabil îşi asumă şi decizii grele, cum este şi aceasta pe care o criticaţi dumneavoastră astăzi. Sunt decizii pe care nu şi le doreşte nimeni, dar care sunt necesare pentru a menţine echilibrul economic, tocmai pentru a proteja pensionarii de eventuale derapaje”, a explicat ministrul.

”Stimaţi colegi din opoziţie, vă rog să nu-i mai minţiţi pe pensionari. Prezentaţi datele corect, nu doar pe cele care vă servesc propria argumentaţie. Fiţi corecţi când vorbiţi despre inflaţie. Anul trecut, pensiile din sistemul public au crescut cu aproape 40% conform datelor Institutului Naţional de Statistică, iar inflaţia a fost de 5%. Este în mod evident o creştere semnificativă a puterii de cumpărare, a pensionarilor pe care vă faceţi că nu o vedeţi în moţiunea dumneavoastră. În acest an, valoarea totală a pensiilor ce vor fi plătite pensionarilor din bugetul asigurărilor sociale de stat este cu 17% mai mare faţă de anul precedent. Bugetul de pensii din acest an este cu 21 de miliarde mai mare faţă de cel de anul trecut. 155 de miliarde în 2025 versus 134 miliarde în 2024. Aceste 21 de miliarde în plus vor ajunge în buzunarele pensionarilor. Deci nu este nici pe departe o scădere, cum aţi minţit în moţiune. Este o creştere semnificativă, cu mult peste inflaţia prognozată în acest an”, a subliniat Bucura Oprescu.

”Cu privire la pensiile militare, ne acuzaţi pe noi că folosim aceste pensii ca monedă electorală. Dar constat că exact asta faceţi dumneavoastră prin abordarea din moţiunea simplă depusă fix înaintea primului tur al alegerilor prezidenţiale. Încercaţi să obţineţi un beneficiu electoral din partea acestei categorii de pensionari”, a mai spus ea.

Simona Bucura Oprescu a mai declarat că ”Guvernul Ciolacu a majorat pensiile militare cu 13,8%, acelaşi procent ca în sistemul public şi tot guvernul Ciolacu a scutit de la plata impozitului toate pensiile militare sub 3.000 de lei, la fel ca în sistemul public de pensii. ”Tot acest guvern a inclus militarii în programul sprijin pentru pensionari aplicat în sistemul public”, a mai declarat ministrul Muncii.

Desprea pensiile magistraţilor, Simona Bucura Oprescu a spus că şi aceste pensii trebuie să se apropie de contributivitatea din sistemul public, dar Parlamentul României este unica autoritate legiuitoare a ţării.

”Dumneavoastră sunteţi primii responsabili de calitatea actelor normative dezbătute şi adoptate de Parlament. Aveţi chiar acum aici, la Senat, proiectul de lege pe acest subiect. Sunteţi cameră decizională”, a spus Bucura Oprescu.

Alianţa pentru Unirea Românilor a depus la Senat o moţiune simplă la adresa ministrului Muncii, Simona Bucura Oprescu, în care i se cere să explice ”haosul generalizat din sistemul public de pensii, în contextul în care seniorii ţării sunt din nou victimele unei politici lipsite de viziune, de respect şi de echitate”.