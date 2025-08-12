România a îndeplinit condițiile tehnice pentru aderarea la zona euro între 2013 și 2015, însă procesul a fost oprit din motive politice, după renunțarea la ținta fiscal-bugetară, a declarat guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, în cadrul prezentării raportului trimestrial asupra inflației, relateaz News.ro.

„Am fost pregătiți, dar s-a renunțat la obiectiv când s-a considerat că datoria publică mică ne permite o relaxare fiscală. A fost o decizie politică, asumată de toate partidele, nu doar de unul singur”, a spus Isărescu, citat de News.ro

Ultima discuție oficială privind trecerea la moneda euro a avut loc în 2018, la Academia Română. De atunci, toate comitetele tehnice implicate în pregătirea aderării au fost desființate, inclusiv cele privind distribuția numerarului euro în România.

„Dacă măsurile de corecție fiscală durează cinci până la șapte ani, abia atunci putem relua discuția despre euro”, a adăugat guvernatorul, citat de aceeași publicație.

