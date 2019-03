Alex este un băiat sensibil şi bine educat care, la cei 17 ani ai săi face zilnic naveta la un liceu din Cluj-Napoca, unde învaţă. Trăieşte în comuna Sânpaul, împreună cu familia, locul unde părinţii lui au preferat să-şi creeze toate condiţiile pentru a duce o viaţă apropiată măcar nivelului de la oraş. Toate bune şi frumoase, însă această familie – precum alte sute din zonă – au uitat un „amănunt”: numărul uriaş al romilor care fac legea în comună, profitând de faptul că în comună nu mai există poliţişti! Astfel, după o discuţie absolut inofensivă cu nişte romi, aceştia au venit să-l caute acasă – şi i-au dat o bătaie cruntă tatălui său – care-i sărise în apărare…

Victima, dl. Iulian este bărbatul care n-a acceptat „tratamentul” şi „corecţia” pe care nişte romi urmau să le aplice fiului său în vârstă de 17 ani Alex. Tărăşenia a avut loc, duminică 10 martie, chiar la domiciliul lor din comuna Sânpaul! Acesta s-a prezentat, după trei zile de la incident, la I.M.L.Cluj, însoţit de fiul său – lovit şi el – dar care a renunţat să-şi mai scoată certificat medico-legal lăsându-şi tatăl să facă operaţiunea respectivă. Povesteşte tânărul întreaga tărăşenie, în timp ce tatăl său se află în anticamera din faţa cabinetului de consultaţii: „Cu o zi înainte de a-l bate pe tata, trei romi din sat s-au legat de mine. Mă plimbam, fără teamă, pe uliţă, împreună cu un prieten când au apărut ei. Din motive pe care nu le ştiu, doi dintre ei au încercat să mă surprindă, pe la spate, iar celălalt – cel mai rău dintre ei, unul Alin – a venit spre mine, prin faţă. Însă din fericire m-am „prins” de intenţia lor şi am plecat rapid de acolo! Doar că duminică dimineaţă, pe la ora zece, numa` ne-am trezit cu ei la poartă! Intenţionau, nici mai mult, nici mai puţin decât să intre în casă la noi şi să mă bată acolo. Am ieşit afară, împreună cu tata, iar el le-a spus să-şi vadă de treabă. Atunci m-au atacat pe mine, hotărâţi să-şi ducă la îndeplinire intenţiile iniţiale. M-au pus la pământ din câţiva pumni, iar când tata a intervenit ca să mă scoată din mâinile lor l-au luat şi pe el labătaie. Sunt tineri, în putere, în vârstă de 18, 19 şi 23 de ani – câţi are Alin – şi l-au năucit pe tata, umplându-l de sânge. Apoi, după ce s-au săturat de lovit, au plecat ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic”. În momentul când i-a văzut plecaţi pe agresori, Alin a sunat la cel mai apropiat post de poliţie, cel din comuna Baciu, asta fiindcă în comună nu mai există post de poliţie. „Au venit la faţa locului, iar noi am făcut rapid plângere, după care, la sfatul lor – fiindcă tata sângera puternic – am chemat ambulanţa”, adaugă acesta. Între timp, tatăl său se întoarce din cabinet, ţinând în mână un certificat în care legiştii i-au recomandat între opt şi nouă zile de îngrijiri medicale. Îl întreb apoi pe tânăr dacă intenţionează să rămână în „fabulosul” Sânpaul, la care-mi răspunde rapid, fără să clipească: „Un viitor aici îmi pare „naşpa” de tot, asta pentru că romii dictează aici, au preluat deja comanda! Sunt de o obrăznicie fără pereche – atât cu cei din sat, cât şi cu oamenii legii – când poliţiştii apar la diversele cazuri ce sunt de domeniul lor. Mai mult ca sigur că mă voi muta cât mai repede de aici la Cluj-Napoca, fiindcă orice ţi se poate petrece când locuieşti în asemenea vecinătate. Noi, oricum, vom face acum plângere la Postul de Poliţie Rurală Baciu fiindcă nu e normal să vină nişte indivizi la tine acasă şi să te atace! Oricum, acest Alin, atacatorul principal al lui tata mai are ceva dosare penale – şi sper să-l vedem curând acolo unde-i este locul, în puşcărie”!

Punctul de vedere al I.P.J.Cluj

„În acest caz s-a întocmit dosar penal cu autori cunoscuţi pentru lovire sau alte violenţe. A fost un conflict spontan între victimă şi agresori. Cercetările continuă în vederea clarificării tuturor aspectelor sesizate, în vederea tragerii la răspundere a agresorilor”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Traian Morar, purtător de cuvânt al I.P.J.Cluj.