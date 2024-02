NATO face exerciții militare, cu muniție reală, în care se va simula un atac al Rusiei asupra României.

La exercițiu vor participa SUA, Germania, Polonia, Spania și Turcia, iar militarii vor folosi obuziere de 152 și 155 milimetri, dar și sistemele HIMARS.

În contextul Steadfast Defender 2024, cel mai mare exercițiu militar al NATO de la finalizarea Războiului Rece, dar și pe fondul unui discurs tot mai belicos al Kremlinului, Alianța organizează în mai multe țări, printre care și România, „Dynamic Front 24“, în cadrul căruia vor avea loc trageri reale de artilerie pentru a se testa modul în care poate fi respins un atac al Rusiei. La exercițiul „Dynamic Front 24“ din România vor participa SUA, Germania, Polonia, Spania și Turcia. „Este un pas important în progresul obiectivelor strategice ale US Army de a consolida interoperabilitatea pe parcursul celui mai mare exercițiu de artilerie din Europa“, a declarat comandantul Comandamentului 56 de Artilerie, generalul-maior Andrew C. Gainey. „Este, de asemenea, o oportunitate să consolidăm mai departe atât cooperarea, cât și marile relații create între noi, aliații și partenerii noștri printr-un continuu proces de pregătire și un schimb constant de idei“, a precizat generalul american, conform Comandamentului Forțelor Terestre americane din Europa. „În acest an continuăm să ne îmbunătățim capacitatea de a sincroniza loviturile și logistica sub structurile multinaționale de comandă și control dispuse pe mai mult de 7.000 de kilometri de la Marea Baltică la Marea Neagră și în Turcia“, a mai spus Gainey.

Europa invadată, riposta coordonată din Spania

În perioada 5-25 februarie 2024, militarii vor pune în practică un scenariu crunt: Europa ar fi invadată din zona estică, iar drept urmare misiunea de comandă și control a artileriei țărilor NATO ar fi preluată de Cartierul General al NATO Rapid Deployable Corps – Spania (HQ NRDC – ESP) acționând ca un eșalon de control superior. Totul după ce alte structuri de comandă Aliate ar fi fost anihilate. „Permiterea HQ-ului NRDC – ESP să conducă toate forțele participante într-o serie de misiuni complexe și provocatoare îi va testa în continuare capabilitățile implementate în noul model de forță, care va fi cheia pentru realizarea noilor planuri regionale ale NATO adoptate de liderii aliați la Summitul de la Vilnius în 2023“, a mai precizat Comandamentul Forțelor Terestre americane din Europa.

Conform unor surse militare, „Dynamic Front 24“ va fi un exercițiu complex care va implica trageri cu muniție reală cu obuziere de 152 și 155 milimetri, dar și cu sisteme HIMARS sau similare. La tragerile cu HIMARS vor fi folosite inclusiv rachete de mare precizie și bătaie MGM-140 Army Tactical Missile System (ATACMS), îndelung solicitate de militarii ucraineni. Rachetele ATACMS pot ataca ținte la 300 de kilometri, iar eroarea loviturii nu este mai mare de 10 metri. De precizat că la „Dynamic Front 24“ toate tragerile vor fi coordonate cu sisteme moderne de radare de artilerie, dar și cu ajutorul informațiilor culese de avioane de supraveghere și sateliți.

Rescrierea strategiei

Analistul militar Aurel Cazacu susține că „Dynamic Front 24“ este important din cel puțin două puncte de vedere. „În primul rând, NATO se obișnuise cu conflicte precum cel din Afganistan, unde aveam de înfruntat niște miliții și nu trupe organizate precum vedem într-un conflict cu Rusia. Aici vorbim de un război aproape clasic. Prin aceste manevre, NATO exersează și demonstrează că poate duce un astfel de război clasic, pe teren, efectiv. Dacă trebuie să ne batem în artilerie, să arătăm că ne putem bate și în artilerie. Vorbim practic de descurajare și pe acest plan. Putem demonstra puterea de foc, dar și capacitățile de comandă și control. Apoi, noi, în special, ca țară, vom vedea de ce mai avem nevoie atunci când vorbim de sisteme de artilerie, de obuziere. Vorbim de cerințele de dotare. Și mai este ceva important, suportul logistic. Și dacă ai cu ce trage, acele sisteme trebuie aprovizionate cu muniție, iar în contextul reliefului din România este destul de complicat. Nu trebuie uitat că un obuz are 50 de kilograme. Avem nevoie de mijloace de transport mai speciale, șenilate ar fi ideal. Oricum, ca o concluzie, acest exercițiu poate rescrie, cel puțin parțial, strategia de apărare a NATO în Europa“.

Steadfast Defender 24

Reamintim că exerciţiul „Steadfast Defender 24“, din care face parte și secvența „Dynamic Front 24“, care va implica până la 90.000 de soldaţi de pe ambele maluri ale Atlanticului, este menit, printre altele, să testeze capacitatea Alianţei de a mobiliza şi transporta rapid trupe americane pentru „a consolida apărarea Europei“, potrivit comunicatului NATO.

Între altele, la exercițiu participă peste 50 de nave de luptă, de la portavioane la distrugătoare, precum şi peste 80 de avioane de vânătoare, elicoptere şi drone, şi cel puţin 1.100 de vehicule de luptă, inclusiv 133 de tancuri şi 533 de vehicule de luptă de infanterie.

În faza inițială, până la mijlocul lunii martie, accentul se va pune pe consolidarea maritimă peste Atlantic și în Arctica, conform defenseromania.ro. A doua fază, de la mijlocul lunii februarie până la sfârșitul lunii mai, se va trece la utilizarea întăririlor desfășurate în toate domeniile, inclusiv cel terestru, de la Arctica până la flancul estic, potrivit Comandamentului Aliat.