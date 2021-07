Bogdan Pivariu, primarul Floreștiului, a anunțat printr-o postare pe Facebook principalele sale proiecte propuse pentru ședința locală din data de 29.07.2021.

Acesta urmărește să reformeze total comuna Florești, însă ne reamintește să ne amintim de faptul că astăzi s-a dat startul la TIFF (Transilvania International Film Festival).

„În cursul zilei de azi am trimis convocatorul pentru ședința locală din data de 29.07.

Aș vrea prin intervenția mea de azi să vă aduc la cunoștință câteva dintre proiectele propuse care vor avea un impact major în localitatea noastră.

Prima soluție propusă este cea privind situația cailor care se plimbă nestingheriți pe străzile localității noastre și asupra cărora până acum nu aveam cadrul legal să intervenim. În proiectul pe care îl supun votului consiliului local vom crea cadrul legal pentru a ridica animalele lăsate nesupravegheate de pe domeniul public, în speță caii.

Un alt punct important este cel al numărului de locuri limitat în Creșa din Florești. Soluția temporară pe care o vom implementa, până la momentul în care vom avea noi creșe este aceea de a oferi compensații financiare pentru fiecare copil care nu are loc în creșele de stat din Florești. Această compensație se va putea plăti către bunicii care au grijă de ei sau către alte creșe private acreditate.

Tot în această ședință începem rezolvarea problemei “strâmtorii Terra”. Am făcut propunerea de expropriere a terenurilor de pe culoarul din zona Terra și Dumitru Mocanu. Vom rezolva deci lărgirea strâmtorii Terra, regularizarea străzii deschiderea Dumitru Mocanu 1, deschiderea străzii Dumitru Mocanu 2, lărgirea căii de acces spre DN 1 precum și deschiderea altor căi de acces spre E60.

Alte câteva propuneri importante sunt: regulamentul privind deschiderea legală Eco Centrului – punctul de colectare a deșeurilor voluminoase, din construcții și demolări dedicat populației floreștene, preluarea unui nou parc de joacă pentru copii situat pe strada Cetății și nu în ultimul rând adoptarea unui regulament privind implicarea populației în procesul de aprobare a viitoarelor PUZ-uri și PUD-uri ce vor fi supuse dezbaterii in Florești.

Toate aceste soluții vi le voi detalia separat după ședința de consiliu local din 29.07.2021.

Nu închei înainte de a va invita în număr cât mai mare la reprezentațiile TIFF ce vor avea loc aici la noi acasă în fiecare zi în perioada 23 iulie 01 august.

Ne vedem la TIFF!

Vă doresc tuturor un weekend excelent!” a scris primarul.



