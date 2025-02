Azi vă ofer mai multe informații tari, de tip geopolitic, dar care au relevanță mai ales pentru România, printr-un sistem de tip puzzle sau mozaic, dar veți înțelege despre ce este vorba, sunt convins. Am explicat în ultimii ani că 2025 va fi anul schimbării Ordinii Mondiale și chiar zilele trecute am arătat treptele prin care s-a ajuns aici. În 2010, am lansat un concept, unic în plan mondial, numit GEOPOLITICA DEZORDINII, să țineți minte; l-am făcut în baza lucrării de doctorat în geopolitică, pe care am susținut-o sub îndrumarea profesorului Ilie Bădescu, apoi am scris și o carte mai explicită, cu același titlu, „Geopolitica dezordinii. Imperialism în postcomunism”. Vin în mod concret la interviul lui Călin Georgescu cu Ion Cristoiu, unde, printre altele, s-a relevat marele joc ce ar putea să includă România și ar trebui să includă România; este motivul pentru care am apreciat acel interviu și l-am declarat pe Călin Georgescu „Omul Zilei” (Omul Zilei, Călin Georgescu. Candidat cu discurs prezidențial adecvat, arată că pricepe corect nevoile României, dar și jocul geopolitic actual – Solid News). Un detaliu extrem de semnificativ: exact concomitent cu momentele în care Georgescu înregistra interviul cu Cristoiu, Serghei Narîșkin, dar nu în calitatea lui de șef de serviciu secret, ci de președinte al Institutului de Istorie Rusă, menționa că diplomația rusă va contacta Polonia, Slovacia, și Ungaria, atenție, fără România, pentru a discuta drepturile istorice ale acestor state legate de Ucraina. Concomitența discursului lui Georgescu, care i-a inflamat pe mulți (mă rog, s-au purtat prostește), a însemnat că Georgescu a menționat și România, care are dreptul istoric la teritorii din Ucraina. Atenție, rușii n-au zis nimic despre România, Georgescu a pus-o într-un mod forțat pe harta rușilor. România va deveni foarte importantă și pentru că Moldova depinde de România și proiectul România + Moldova = România va fi pus pe tapet urgent din această primăvară. Tot din interviu, resursele speciale ale României sunt unele pe care nici nu le bănuiți; nu mai râdeți că s-or fi strecurat niște inadvertențe. România stă pe un munte de bogății, în afara celor pe care le cunoașteți și care au legătură cu energia. Chiar energia va face din România o placă turnantă în jocul geo-economic. Începeți să studiați treaba cu Coridorul Caspic, de care iar au râs neaveniții.

Ei bine, concluzia este că Trump nu poate să rămână fără cărți în regiunea noastră și de-aia se uită cu lupa la România, direct sau prin intermediari. Și aici vin la treaba din titlu, cu nedumerirea lui Ion Cristoiu, care nu înțelegea de ce anume îl flatează Călin Georgescu pe Bibi Netanyahu. Explic: marți, peste trei zile, Netanyahu va fi prezent la Washington, unde poartă niște discuții mult așteptate cu Donald Trump. Seara va fi o cină privată cu vicepreședintele Vance și, atenție, vorbim despre un Netanyahu extrem de implicat, nu doar în ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, ci și în ceea ce se întâmplă în regiunea noastră. De-aia eu presupun, și o să vedem dacă am dreptate, că la cina privată cu Vance se va discuta și subiectul României și, atenție, notați aici, 1 februarie, chiar subiectul posibil al reluării turului 2. În interviul cu Cristoiu, ca să duc explicația până la capăt, Georgescu l-a menționat pe doctorul Berkovits, care este consilierul de zeci de ani al lui Netanyahu, dar n-a spus nimic despre Ambasadorul României la Ierusalim, Radu Ioanid, fostul director al Muzeului Holocaustului, iar acest detaliu este semnificativ pentru mulți, atrag atenția în special unora interesați și implicați, pe numele lor Alina Mungiu, Florin Talpeș, chiar și Eugen Nedelcu, prim-adjunctul SIE, dar chiar și Preafericitului Daniel (nu explic azi mai multe).

Punctul doi legat de România: scenariul conlucrării, spre a-l face pe Ciolacu președinte, între Ciolacu și Viktor Orban, s-a vărsat, nu mai ține, din diverse motive. Așa trebuie să înțelegeți și referirea mai șfichiuitoare a lui Georgescu la Viktor Orban, evidențiind potențialul geopolitic minuscul al Ungariei comparativ cu al României. Treaba cu Ciolacu care nu va mai candida este bine relevată de ceea ce v-am explicat ieri (Într-o zi de joi, strategii de doi bani contra lui Georgescu: Adi Mutu îl propune pe Becali-Sifon la prezidențiale, apoi candidatul apare alături de Ciolacu și Hrebenciuc. A fost extras din poză George Simion! – Solid News), expunerea lui dubioasă, neproductivă, alături de Gigi Becali. Țineți minte asta: Ungaria nu mai este atât de prizabilă și așa ajungem la Factorul Putin din regiune, unul care va deveni prevalent, vă avertizez despre asta de câteva luni de zile, de când am vorbit despre triunghiul de influență Putin-Trump-Orban. Prin Factorul Putin, însă, primul care este vizat să nu mai fie atât de important în scurt timp e, culmea, chiar Viktor Orban. De ce? Dintr-un motiv concret: Orban a fost mandatat de către Trump ca să zguduie actuala conducere a Uniunii Europene, să se ia la trântă, după cum a și anunțat, cu Ursula von der Leyen și cu colegii ei; aplaud asta, pentru că trebuie refăcută textura Uniunii Europene, dacă se va putea. Ei bine, lui Putin, deși îi convine acest joc al lui Orban, nu vrea să fie considerat co-autor al acestei acțiuni de distrugere a actualei conduceri a Uniunii Europene; el vrea să apară mai la final și în chip de salvator. Legat de Factorul Putin, mai țineți minte că, în 2022, imediat după începerea războiului ucrainean, am vorbit că finalul acestui război va însemna reîmpărțirea teritorială în ceea ce privește Ucraina, cu părți din teritoriu, care aparțin în mod istoric altor state, redate acestor state: Polonia, Slovacia, Ungaria (ce zicea Narîșkin), respectiv România (ce zicea Georgescu și, totodată, ce am spus noi de 3 ani de zile, în Clubul de Gândire GOLD). Astea sunt perspectivele, nu uitați: 2025 este anul geopoliticii. Încercați să stați aproape de noi ca să înțelegeți ce se va întâmpla, pentru că Noua Ordine Mondială se croiește, nu după criteriile pe care le vedeți public, ci după cele pe care le decide această știință atât de sofisticată a geopoliticii.

Autor: Cozmin Gușă