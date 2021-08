Cluj-Napoca și-a făcut, din păcate, un renume nu doar din chiriile exorbitante, ci și din proprietarii escroci, care profită de fiecare ocazie să-i înșele și usuce pe oameni de bani, apoi să dispară fără urmă, în timp ce autoritățile își văd de-ale lor. Gazeta de Cluj a mai prezentat și cazul escrocului Traian Onuc, care, după ce a vândut apartamente inexistente, a scăpat basma curată. Cum dânsul a stabilit deja un trend, au apărut imediat și primii discipoli, care și-au personalizat, însă, tehnica de furt. În premieră, vă prezentăm povestea lui Mihai, care a avut de-a face cu un escroc deja experimentat, însă, care, așa cum era de așteptat, nu a primit nicio pedeapsă.

Pasul 1: racolarea victimelor de pe Facebook

Mihai este student și, împreună cu alți doi colegi, s-au gândit să închirieze un apartament împreună. Astfel, au postat un anunț pe un grup dedicat special chiriilor din Cluj-Napoca: „Am primit mesajele de la mai mulți proprietari, printre care și respectivul, Sorin Cristian Lung. Ne-a dat o ofertă foarte bună, 330 de euro și ne-a spus că facem contract. Ne-am întâlnit, am mers la el la apartament și am făcut un contract scris de mână.” Apartamentul se află pe Strada Observatorului și a venit la pachet cu promisiunea dotării extra cu aer condiționat, mașină de spălat vase și renovare.. Escrocul are o strategie foarte bună prin care își „racolează” victimele, urmărind anunțurile de pe grupurile de Facebook și, probabil, în urma unei licitații mentale, oferind cel mai bun preț, pentru a fi sigur că va fi ales. Știe că nimeni nu va refuza un apartament cu chiria de 330 de euro, situat pe Strada Observatorului.

„Am plecat de acolo cu ideea că de pe 1 august ne vom muta”

Studenții s-au întâlnit cu șarlatanul la sfârșit de iunie, pentru a-i da acestuia garanția și a semna contractul: „A rămas că ne mutăm după ce renovează, părea totul în regulă, iar noi am plecat de acolo cu ideea că de pe 1 august ne vom putea”, însă singurul lucru cu care urmau să plece erau buzunarele goale.

„Când s-a apropiat data de 1 august, ne-a tot întrebat când venim. Nu mi s-a părut nimic suspect, deoarece tot timpul scria el primul, nu te făcea să aștepți, încât să poți să începi să ai vreo suspiciune. Chiar pe 1 august ne-a spus că i-a murit o mătușă și că trebuie să-și cazele rudele de la București, deci nu ne poate da apartamentul decât peste încă o săptămână. După ce mai trece o săptămână, vine cu o altă poveste, că acum a recidivat cancerul mamei și că plănuiește să vândă apartamentul, nu îl mai dă în chirie. Ne-a zis că ne trimite banii înapoi și mi-a cerut contul. A zis că transferul a fost procesat, urmând ca suma să intre în cont.”

Mama este creierul operațiunii: „Sunteți proști, cine v-a pus?”

Povestea cu cancerul mamei nu este deloc întâmplătoare, întrucât cei doi lucrează împreună. Olivia Lung este (atenție!) contabilă la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Cluj-Napoca, iar lucratul cu banii probabil a făcut să-și dorească mai mult. Aceasta și-a creat pe rețelele de socializare imaginea unei femei pioase, inofensive, distribuind fotografii cu rugăciuni și mesaje motivaționale de tipul „Nimeni nu este perfect”, iat în timpul liber fură bani de la studenți. Probabil dânsa nu a receptat corect mesajul zicalei „nimeni nu-i perfect”, întrucât escrocheriile trec cu mult granița imperfecțiunii umane acceptate. Contractul a fost, de asemenea, făcut pe numele dânsei. Luând legătura cu alte victime ale celor două personaje, am aflat că, atunci când apar „plângeri” din partea oamenilor înșelați, iese mama la înaintare, aplicând clasicul „Dacă sunteți proști, cine v-a pus?!”

Țeparul de la Untold, a.k.a. negustorul de rinichi și testicule

Deși Mihai și colegii lui credeau că totul s-a terminat și că au avut doar ghinion, urmând să înceapă să își caute o altă chirie, au observat că așa-zișii bani nu mai intrau în cont: „A zis că i-au venit înapoi banii, că e o problemă de procesare din partea mea, spunând ba că ne vedem, ba că nu mai poate să ne vedem, că mai bine se duce direct la bancă și depune suma direct în contul meu, după care iar a spus să ne vedem, tot așa… și nimic. În condițiile astea, am ajuns să fim puțin suspicioși și ne-am gândit să aflăm mai multe despre el.”

Sorin Cristian Lung este cunoscut pentru mai multe delicte pe care le-a săvârșit, înșelăciunile fiind munca sa de căpătâi. Acesta și-a început cariera în domeniul escrocheriilor încă de pe vremea când era student, încercând să își vândă pe internet un rinichi și un testicul. La acea vreme, tânărul fusese reținut de polițiști cu ajutorul unei jurnaliste, însă nu a fost prea afectat de eveniment.

„S-ar putea să moară totul la poliție pentru că am relații în Cluj”

În 2009, când se întâmpla totul, Lung declarase în presă că „Am discutat cu băieţii (anchetatorii, n. red.) şi am vorbit cu cine trebuie. Nu m-am aşteptat la flagrant şi ştiu, de la poliţie, totul despre jurnalistă. S-ar putea să moară totul la poliţie pentru că am cât de cât relaţii în Cluj”, așadar, nu mai are rost să ne întrebăm de ce nu se află încă în spatele gratiilor.

De asemenea, Sorin Cristian Lung, poreclit și „țeparul de la Untold”, e experimentat, după cum spune și numele, în escrocheriile care se întâmplă an de an în preajma festivalului Untold, utilizând aceeași tactică: își caută victimele pe grupurile de Facebook pentru chirii, le oferă un preț avantajos, după care le ia banii și dispare fără urmă, existând nenumărate plângeri (peste 90!) pe numele acestui individ, lăsat în libertate de către oamenii legii.

„Oi fi eu țepar, da’ tu ești băiat fain!”

După ce Mihai i-a adus la cunoștință țeparului că știe cu cine are de a face, Lung a încercat să îl îmbuneze, promițându-i că-i va returna banii, atât timp cât nu face nicio plângere, spunându-i că „Oi fi eu țepar, da’ tu ești băiat fain! Mi-a plăcut de tine și-ți dau bănuții înapoi.”

Mihai spune că „Este evident că nu-mi va da nimic, însă nu înțeleg cu ce scop mai comunică cu mine”, fiind șocat de atitudinea șarlatanului.

Mihai are de gând să meargă la poliție și, poate, dincolo de „relațiile” domnului Lung, oamenii legii se vor gândi de două ori înainte să-i mai permită individului să umble liber, pentru a scuti viitoarele victime de pierderi semnificative din punct de vedere financiar, altfel acesta va continua să își facă meseria pe care o practică de mai bine de 10 ani.



Citește și: Gicu Buzdugan, imobiliarul clujean supranumit ”Regele betoanelor”, ridică un complex de 8 etaje într-o zonă cu regim de înălțime de 4 etaje