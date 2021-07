Nelson Mondialul a câștigat procesul cu fosta iubită a fiului său, Livian Pop. Bianca Comănici, ex-concurenta de la Puterea Dragostei, a cerut Judecătoriei Cluj-Napoca, prin ordonanță președințială, să-i interzică lui Nelson să mai vorbească pe internet despre ea. Tânăra a apelat la o casă de avocatură din București, însă fără succes.

Supusă disprețului

Tânăra brunetă a invocat în cerere că din cauza clipurilor postate de Nelson și băiatul său despre ea și trecutul ei a fost supusă disprețului public.

„Prin cererea de ordonanță președințială înregistrată pe rolul Judecătoriei Cluj-Nappoca la data de 22.04.2021 sub nr. dosar civil …… reclamanta COMANICI BIANCA MARIA a solicitat instanței, în contradictoriu cu pârâții POP NELSON SIMONE și POP NELSON LIVIAN, obligarea pârâților la încetarea încălcării drepturilor nepatrimoniale ale reclamantei și interzicerea pentru viitor a săvârșirii de fapte care aduc atingere drepturilor nepatrimoniale conform art. 253 alin. 1 lit. b) Cod Civil, obligarea pârâților să-și ceară public scuze reclamantei conform art. 253 alin. 3 lit. b) Cod civil, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea în fapt a cererii de ordonanță președințială reclamanta a susținut, în esență, că pe durata participarii la un show televizat a format împreună cu paratul POP NELSON LIVIAN un cuplu. Relatia a durat aproximativ un an de zile, iar pe parcursul acestei perioade tatal prietenului, respective pârâtul POP NELSON SIMONE, nu a avut nimic impotriva. Pe fondul mai multor neintelegeri, relatia dintre reclamantă și pârâtul POP NELSON LIVIAN a incetat, iar la scurt timp, din partea paratilor au inceput sa apara o serie de atacuri verbale la adresa reclamantei, aceștia începând sa posteze in mediul online videoclipuri prin care s-a adus atingere demnitatii, onoarei si reputatiei reclamantei. Astfel, prin intermediul videoclipurilor postate de parati reclamanta a fost prezentata ca fiind o persoana de o probitate morala redusa, o femeie de moravuri usoare si lipsita de integritate. De asemnea, prin intermendiul videoclipurilor postate de parati s-a adus in mod grav atingere si reputatiei reclamantei, in sensul ca in urma acestor videoclipuri aceasta a pierdut o multime de urmaritori de pe conturile de socializare, opinia publica transfomandu-se din una favorabila in una defavorabila. În acest sens, ulterior postarii videoclipurilor de catre pârâți, in mediul online a aparut un videoclip din care rezulta in mod expres faptul ca prin intermediul videoclipurilor postate de parati reclamantei i-a fost atinsa grav reputatia, iar parerea publica la adresa sa a fost grav afectata.

Sub aspectul condițiilor prevăzute pentru formularea unei cereri având ca obiect ordonanță președințială reclamanta a arătat că acestea sunt întrunite, demersurile ilicite ale paratilor fiind de natura a agrava mai mult demnitatea, onoarea si reputatia reclamantei si de a o supune in mod continuu dispretului public”, se arată la dosar.

Magistrații de la Judecătoria Cluj-Napoca au decis săptămâna aceasta să-i respingă cererea și au obligat-o să-i plătească lui Nelson Mondialul și lui Livian Pop aproximativ 1.000 de euro cheltuieli de judecată.

„Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta C.B.M. în contradictoriu cu pârâţii P.N.S. şi P. N. L., având ca obiect ordonanţă preşedinţială. Obligă reclamanta la plata sumei de 4.800 lei în favoarea pârâţilor cu titlul de cheltuieli de judecată. ”

