Potrivit unor declarații făcute de Gigi Becali, antrenorul CFR Cluj, Dan Petrescu, ar fi plătit de Nelu Varga, finanțatorul echipei de fotbal din Gruia, cu peste un milion de euro.

”La FCSB, nici cel mai mare antrenor de pe glob n-are ce căuta, dacă înjură jucătorii (n.r. – aluzie la ce face Dan Petrescu)! Chiar dacă ia Liga Campionilor, eu n-am nevoie! Şi apoi, Dan Petrescu câştigă cam 1.200.000 de euro pe an la CFR. Are 400.000 salariul, dar, cu bonusuri, are mai mult. Are 1.200.000 de euro!“, a explicat Becali.