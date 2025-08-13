Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat marți că Israelul este dispus să autorizeze emigrarea palestinienilor din Fâșia Gaza care doresc să părăsească teritoriul afectat de conflict, relatează AFP, citat de Agerpres.

Într-un interviu acordat postului internațional i24 News, Netanyahu a comparat situația din Gaza cu alte conflicte internaționale din ultimele decenii.

„În Siria, milioane au plecat, în Ucraina, milioane au plecat, în Afganistan la fel… Și deodată, comunitatea internațională consideră că locuitorii din Gaza trebuie să fie închiși acolo?”, a declarat premierul israelian. „Dați-le posibilitatea să plece, mai întâi din zonele de luptă și, în general, din teritoriu, dacă își doresc acest lucru.”

Netanyahu a subliniat că Israelul nu va împiedica plecarea civililor și că poartă discuții cu mai multe state potențial dispuse să-i primească, fără a oferi însă detalii. „Nu îi alungăm, dar le permitem să plece. Acest lucru se întâmplă deja”, a adăugat liderul israelian.

Declarațiile vin în contextul războiului declanșat la 7 octombrie 2023, când Hamas și Jihadul Islamic au lansat un atac surpriză asupra sudului Israelului, soldat cu 1.219 morți, majoritatea civili, și 251 de persoane luate ostatice și transportate în Gaza. Potrivit autorităților israeliene, 49 de ostatici se mai află în prezent în enclavă, dar doar 22 ar mai fi în viață.

Ca reacție, Israelul a lansat o amplă ofensivă militară împotriva Hamas în Gaza, atât aeriană, cât și terestră, care continuă și în prezent în urma căreia au murit 61.499 de persoane și alte cel puțin 152.000 au fost rănite, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza.

