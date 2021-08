Firma Roxanei Dumitrache, soția noului șef al DGIPI, generalul Tiberiu Silviu Dumitrache, are contracte încheiate cu unitțile militare subordonate Ministerului Apărării.

Roxana Dumitrache, deține firma SC Solar Global Vision SRL, prin care operează agenția de turism Solar Travel&Events. Dumitrache este asociat unic și administrator al societății. La 27 noiembrie 2020, firma Roxanei Dumitrache a câștigat, împreună cu alte 10 societăți, o licitație deschisă publicată în SEAP privitoare la un „Acord-cadru de prestari servicii de transport aerian de pasageri pe rute interne si internationale” cu U.M. 01575, București. Valoarea totală a contractului este estimată la 6.987.784 lei plus TVA, conform anunțului publicat în SEAP și verificat de Bugetul.ro. Obiectului înțelegerii obiectul acordului-cadru il face achizitia de servicii de transport aerian intern si international de pasageri.

La descrierea achiziției publice se precizează că „obiectul acordului-cadru il constituie achizitia de servicii de transport aerian intern si international de pasageri, în funcție de necesități și în limita bugetului alocat, după caz, pentru demnitari, salariații și/sau delegații autorității contractante – clasa economic, clasa business( doar in conditiile solicitarii in mod expres prin invitatia de participare la reofertare, pentru personalul care poate beneficia de aceste servicii, in conformitate cu prevederile art. 10 din H.G. nr. 518/1995, cu modificarile si completarile ulterioare), cu week-end si fără week-end sau altele, după caz. Se intentioneaza încheierea unui acord-cadru de prestare servicii valabil pe o perioada de 48 de luni de la data intrarii in vigoare a acestuia. Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite in baza acordului cadru: Contractele subsecvente vor fi atribuite in urma reofertarii pentru fiecare deplasare in parte (unul sau mai multe bilete/deplasare) descrise in caietul de sarcini, de regula zilnic.Cantitatea previzionată de bilete de avion care se estimează că vor fi achiziţionate pe durata întregului acord-cadru, este de minim 1 bilet – maxim 2878 bilete. Pentru un singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru, cantitatea previzionată este de minim 1 şi maxim 8 bilete de avion. Cantitatea minimă previzionata pentru cel mai mare contract subsecvent este de 10 bilete, in timp ce cantitatea maximă previzionată pentru cel mai mare contract subsecvent este de 50 de bilete. Cantităţile menţionate sunt pur estimate pe baza istoricului ultimilor ani, numărul efectiv de bilete achiziţionate fiind în funcţie de necesităţile promitentului-achizitor de la momentele atribuirii contractelor subsecvente şi fondurile alocate cu această destinaţie”.

Cele 11 societăți câștigătoare sunt: „DANCO PRO COMMUNICATION S.R.L., Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM, WECO TMC S.R.L., SF TRAVEL, EXPERT MULTISERVICES IMPEX SRL, TRAVEL BRANDS, OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM, TRAVEL TIME D&R S.R.L., TRANSILVANIA HOLIDAY TRAVELS S.R.L., SC J’INFO TOURS SRL, SOLAR GLOBAL VISION”.

Firma soției șefului DGPI a beneficiat și de sprijin financiar pe timp de pandemie

La 17 decembrie 2020, SC Solar Global Vision SRL a primit și un ajutor de la Ministerul Economiei.

Firma Roxanei Dumitrache a primit 725.925 lei de la Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului București, în conformitate cu OUG nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene.

Roxana Dumitrache lucrează la Transgaz

Roxana Dumitrache este fiica sindicalistului Liviu Luca, condamnat la 10 ani de închisoare cu executare în dosarul în care a fost condamnat și Sorin Ovidiu Vântu.

Dumitrache este angajată la o importantă companie a Statului Român: Transgaz.

Conform declarației de avere depuse în ianuarie 2021, Roxana Dumitrache a încasat dividende în valoare de 237.500 de lei de la SC Solar Global Vision SRL. De asemenea, în 2020, de la aceeași firmă a primit un salariu de 18.363 de lei.

Ea nu și-a făcut public salariul de la Transgaz.

Tatăl Roxanei Dumitrache, condamnat la 10 ani cu executare

Tatăl Roxanei Dumitrache și socrul șefului DGPI este Liviu Luca, un fost sindicalist condamnat la 10 ani de închisoare, într-un dosar în care a fost condamnat și Sorin Ovidiu Vântu.

În 2018, Liviu Luca, aflat în detenţie din vara anului 2016 şi condamnat definitiv în mai multe dosare pentru infracţiuni de instigare la delapidare şi spălare de bani, a primit o pedeapsă finală de 10 ani de închisoare, după ce a solicitat în instanţă contopirea pedepselor din dosarele judicate la mai multe instanţe. Sentinţa de zece ani de închisoare după contopirea pedepselor este definitivă.

Curtea de Apel Ploieşti a dispus definitiv ca fostul sindicalist Liviu Luca să execute 10 ani de închisoare, după contopirea pedepselor din mai multe dosare în care acesta fusese condamnat pentru infracţiuni legate de patrimoniul companiei Petromservice.

În acelaşi dosar, Sorin Ovidiu Vîntu a primit de asemenea o pedeapsă de 10 ani de închisoare pentru delapidarea patrimoniului Asociaţiei Salariaţilor din SNP Petrom SA, prejudiciul fiind estimat la peste 12 milioane de euro.