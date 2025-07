După catastrofa imensă care s-a derulat la Colina Nouă, în comuna Vultureni, un alt proiect marca Don Lothrop își caută o rampă de lansare, de data asta în comuna Pietroasa, județul Bihor – și anume: New Vista SA.

În investigațiile anterioare, Gazeta de Cluj a cercetat coșmarul imobiliar de la Șoimeni Parc SA, un cartier distopic pe care afaceristul americanul a căutat să îl transforme în realitate în localitatea Băbuțiu, comuna Vultureni, la marginea județului Cluj.

O recapitulare a situației, înainte să ne afundăm și mai mult în poveste

Amintim că, pe lângă Don Lothrop, partener în finanțările unor startup-uri din Sillicon Valley, implicați în SC Șoimeni Parc mai sunt Mark Gitenstein, fostul ambasador al SUA în România și olandezul Steven Van Groningen, șeful Raiffeisen Bank. Societatea a fost pornită în anul 2014.

Mini-orășelul pe care Don Lothrop dorea să îl clădească într-o adevărată ”oază de relaxare”, un loc ideal în care ”să-ți crești copiii”, a rămas doar un proiect falimentat, care aduce similarități cu o schemă de tip Ponzi.

Cu investiții de 4 milioane de euro, bine regizatul proiect Colina Nouă a construit 28 de case, într-un stil arhitectural tradițional românesc, îmbinat cu elemente moderne. Pe hârtie, inhabitanții acestor proprietăți aveau să fie persoane din comunitățile baptiste și penticostale, în principal români întorși din SUA – care erau deja familiarizați cu conceptul de comunitate închisă.

Pe lângă asta, cu investiții suplimentare de aproximativ 2 milioane de euro, în împrejurimile caselor s-a demarat construcția unei școli care a fost acreditată NEASC în luna decembrie a anului 2023 – un standard global de excelență în școlile internaționale de care au beneficiat universități prestigioase precum Harvard și Yale.

Curios este faptul că doar o singura altă instituție de învățământ de pe teritoriul României este acreditată de către New England Association of Schools and Colleges: Școala Internațională Americană din București (AISB). Această acreditare pare că servește mai mult ca un însoțitor pompos lângă numele unei instituții de învățământ și nu aduce, de fapt, o valoare reală. În registrul oficial al școlilor NEASC se poate observa faptul că această acreditare este promovată majoritar în rândul instituțiilor de învățământ cu caracter religios.

În vecinătatea acestora, se află ferma Colina, care avea să suplimenteze comunitatea locală cu produse agroalimentare proaspete.

Cum au ajuns acești oameni să piardă tot?

Don Lothrop, împreună cu echipa de management a Șoimeni Parc SA, a început să le propună locuitorilor din zonă să investească direct în proiect, oferindu-le dobânzi atractive, de până la 12%, sub promisiunea unei viitoare listări la bursă. Sumele colectate proveneau atât din cartier, cât și din afara acestuia – inclusiv de la români stabiliți în SUA, prin intermediul Dianei Doroftei – însă proiectul nu dispunea de o bază economică solidă. Ulterior, plata dobânzilor a început să fie amânată. În 2023, în locul angajamentelor inițiale au apărut justificări precum lipsa materialelor de construcție, efectele pandemiei sau pierderi financiare. În același timp, Don și colaboratorii săi au început să se înscrie ca creditori ipotecari în Cărțile Funciare, printre aceștia numărându-se Daniel Simionaș, Liviu Baltă și Sebastian Boureanu, implicați și în proiectul New Vista.

Din nefericire pentru zecile de familii membre ale comunității baptiste, care au ajuns să pice în plasa ”visului american”, el s-a transformat într-un adevărat scenariu de groază, mulți dintre ei ajungând să își investească economiile de o viață într-un proiect ajuns în stadiu de insolvență. Odată intrat în procedura de insolvență, Lothrop a devenit peste noapte principalul creditor al CF-urilor, deci el a fost primul care și-a recuperat banii în momentul lichidării firmei.

Deznodământul epopeei Colina Nouă se poate viziona direct pe site-ul web al firmei DDG Insolvency, unde atât bunurile imobile cât și mobilierul proiectului Șoimeni Parc sunt listate pentru vânzare la supraofertă, pentru aproximativ 4,8 milioane de euro. Suprafața totală a terenurilor cu drept de superficie – adică dreptul de proprietate și folosință – cumulează 16,41 hectare.

Comunitatea de vis promisă de către niște persoane cu autoritate și valori morale mistice s-a dovedit, potrivit investigațiilor noastre, o schemă piramidală sofisticată, susținut de un marketing bine orchestrat de oameni cu conexiuni la vârf.

Acum, continuarea coșmarului se derulează în Pietroasa, Județul Bihor, unde Lothrop dorește construirea unui sat de vacanță pe numele New Vista, întins pe o suprafață de 98 de hectare și promovat prin aceleași metode și personaje obscure. Acest proiect a fost pornit înaintea celui de la Colina Nouă, iar Don intentează să îl folosească pe post de colac de salvare.

Primăria comunei Pietroasa este în procesul de dezvoltare a unui Plan Urbanistic General (PUG), care are să treacă aproximativ 90 de hectare de teren extravilan deținut de către New Vista SA, în intravilanul comunei. Acest lucru înseamnă că obligația de a sprijini lansarea proiectului îi revine administrației locale, prevăzând inclusiv demararea lucrărilor de infrastructură, prin aprovizionarea cu energie, dezvoltarea canalizărilor, a drumurilor și a spațiilor verzi de pe terenul respectiv.

Din convorbirile Gazetei de Cluj cu autoritățile locale, acestea au arătat un grad de scepticism, menționând că ”dacă ei (New Vista) voiau să construiască pe acel teren, ar fi solicitat un Plan Urbanistic Zonal (PUZ)”. Problema este că, dacă societatea ar fi aplicat pentru un PUZ, toate costurile aferente dezvoltării ar fi revenit asupra beneficiarului unic, dl. Lothrop. Prețul calculat pentru elaborarea unui PUZ este, de regulă, între 0,5 și 3€ pe metru pătrat.

Cu aproape 8 milioane de euro în datorii, capitaluri pe minus cu 5 milioane de euro și un profit negativ raportat la jumătate de milion de euro, fără fonduri adiționale, sau ajutor din partea Primăriei Pietroasa, proiectul New Vista se află cât se poate de clar pe o traiectorie sortită eșecului.

Se arată, printr-un mic exercițiu de imaginație matematic, cum că la aceste sume deja enorme, costurile unui PUZ ar mai fi putut adăuga între 441.000 – 2.940.000€ la investiția totală, aspect ce depinde în mare măsura de costul perceput pe metrul pătrat.

Figura cheie din acest proiect, al cărui rol rămâne ambiguu, este dl. Adrian Dreana Gheorghe, fost administrator al New Vista, de pe vremea când societatea activa ca S.R.L. Între timp, aceasta a tranziționat într-o societate acționară, unde Daniel Simionaș și Sebastian Boureanu au venit pe post de administratori. Dreana a rămas acționar cu o pondere de doar 3%.

Dl. Dreana a absolvit în 1999 Institutul Biblic Emanuel din Oradea (în prezent Universitatea Emanuel), la secția teologie baptistă pastorală. În prezent, figurează ca pastor coordonator al bisericii Bet-Adonai din Oradea și este inițiatorul Fundației ”Pietroasa Prosperă”, începută în primăvara lui 2011.

Unul dintre înlocuitorii lui Dreana, Daniel Simionaș, directorul inițial și omul cheie în demararea construcțiilor de la Șoimeni Parc SA, este asociat în firme cu domenii de activitate diverse: intermedieri financiare precum asigurări și fonduri de pensii, contabilitate și audit financiar, consultanță și management al afacerilor.

Sebastian Boureanu este și el administrator în mai multe firme de dezvoltare imobiliară ale lui Don Lothrop, cum ar fi BLACKSTONE SRL și DONVAS SRL. Aceste firme respectă, de asemenea, același tipar: datorii enorme, cu capitaluri proprii pe minus și profit negativ.

Conxiunile acestei firme sunt atât de variate încât povestea începe să se asemene unei teorii conspiraționiste. Ce caută un pastor în cârdășie cu un fond de investiții privat?

Bătător la ochi este faptul că acționarul majoritar al acestei companii este New Vista Capital, un fond susținut de 30 de familii americane și care este axat pe investiții in industria aerospațială și securitate națională. De unde până unde?

Aceștia susțineau încă din 2011 că au văzut potențialul adevărat al comunei Pietroasa și au slăvit-o ca fiind ”un lider adevărat într-un domeniu tot mai important al economiei europene – cursa pentru tranziție la energie verde”.

Figuri influente în rândul comunității baptiste sunt promotori ai proiectului New Vista.

O trâmbiță avidă al acestui proiect, cu o notorietate în rândul comunității religioase, este chiar Marceluș Suciu, fondatorul grupului Marty și fiul fostului deputat PSD Vasile Suciu. Influența sa în rândul comunității protestante a fost folosită pentru a atrage noi victime, care să arunce bani într-o groapă proaspăt săpată.

Pentru a da startul acestui eveniment de ”înfrățire” dintre localitatea Brevard, din statele Unite și comuna Pietroasa, Marty a pregătit un adevărat festin, cu bucate alese. Pozele din cadrul acestei adunări au fost ulterior, șterse.

Invitații principali ai acestui eveniment de inaugurare au fost chiar Mark Gitenstein, ambasadorul SUA în România și primarul de Brevard, Jimmy Harris.

Printre ceilalți invitați se numărau Gavrilă Ghilea, fostul prefect și vicepreședinte al PSD Bihor, Radu Tîrle, un fost senator PNL și Saveta Oșvat, fosta primară a comunei Pietroasa, inculpată într-un dosar din 2015 pentru abuz în funcție, privind achiziții imobiliare la supraofertă.

Câți oameni mai trebuie să sufere de pe urma rețelei Lothrop ca el să-și ia jucăriile și să plece?

Numitorul comun incontestabil al tuturor acestor eșecuri este unicul Don Lothrop. Proasta gestiune a afacerilor sale și tacticile pe care le-a folosit să manipuleze economia au avut repercusiuni pe care le-au resimțit oamenii de rând, muncitori, care au crezut în visul că vor avea un loc al lor. Odată ce au investit în povestea de basm a lui Don, el a plecat cu banii și s-a făcut că plouă. Vorba aia: ”apa, aerul și fraierul”.

Ultima postare oficială a contului Colina Nouă

În plină insolvență declarată, managementul proiectului Colina Nouă era într-o continuă căutare de investitori care să-și dea foc banilor, direct pe Facebook. În paralel, Don încă mai are îndrăzneala să momească alți români în capcana sa imobiliară.

