Primaria Cluj-Napoca doreste desfiintarea lucrarilor de constructii executate ilegal inca din anul 2015. Cu toate acestea, demolarea unor astfel de cladiri are loc si nu prea, chiar daca o astfel de actiune poate fi ceruta de orice persoana ce dovedeste faptul ca imobilul in cauza nu respecta legislatia in vigoare.

De-a lungul timpului, presa a surprins diferite cazuri in care cetatenii nu beneficiau de demolarea imobilelor ridicate fara a respecta legea, desi existau decizii judecatoresti definitive si irevocabile care puteau sustine desfiintarea acestora. Se sustine ca in Cluj exista peste 1000 de cladiri construite ilegal, predominante fiind in zonele periferice, precum Valea Fanatelor, Valea Chintaului, etc.

Viceprimarul Dan Tarcea afirma ca in cazul cladirilor din domeniul public, demolarea se poate realiza printr-o depozitie a primarului, insa in cazul celor din domeniul privat procesul dureaza mai mult timp avand in vedere faptul ca este necesara o adresare catre o instanta de judecata.

De asemenea, Dan Tarcea a declarat la Radio România Cluj că Primaria Cluj-Napoca va continua demolarea constructiilor ilegale si ca “toate procedurile au durat aproximativ cinci ani, dar la final (…) am pus in executare hotararea judecatoreasca”.

Probleme penale pentru firma cu care Primăria a încheiat contract de demolare

Firma Ceconi SRL, din Bixad, județul Satu Mare, cu care Primaria a incheiat contract de demolare (2018-prezent), ar fi o “devoratoare de bani publici, implicata in dosare penale”, conform presei naționale.

Potrivit jurnalul.ro, relaţia SC Ceconi SRL cu Primăria Cluj-Napoca este una veche. Cel puţin din anul 2011, societatea a derulat pentru această instituţie contracte de lucrări de construcţii în valoare de 17.096.967,01 lei, fără TVA. Această firmă a mai avut contracte și cu alte instituții de stat. În iunie 2010, Complexul Energetic Craiova a contractat societatea, plătindu-i 515.473,65 lei fără TVA, pentru lucrări de reparaţii. Un alt contract, în valoare de 244.000 de lei, a fost atribuit de Primăria Petrila, la data de 8 iunie 2010, pentru reabilitarea unui bloc. De altfel, şi Primăria Sectorului 2, condusă atunci de Neculai Onţanu, a derulat cu societatea în cauză, în perioada septembrie 2010 – august 2013, patru contracte, în valoare totală de 7.185.454,11 lei fără TVA, pentru lucrări de reabilitare termică şi energetică a unor blocuri. O altă administraţie locală cu care SC Ceconi SRL a derulat un contract, în valoare de 440.877,18 lei fără TVA, a fost Primăria Municipiului Rădăuţi.

Firma în cauză a mai întreţinut relaţii contractuale similare şi cu alte instituţii publice: Consiliul Judeţean Cluj, OMV Petrom, Transelectrica, Complexul Energetic Rovinari, Delgaz Grid SA sau Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare.

Conform aceleiași surse, fondatorul Ceconi SRL, Ioan Cardoş, a mai înfiinţat şi controlat societatea Ceconi Group SRL. Ambele firme sunt menţionate într-un dosar penal prin care fostul primar PSD al localităţii Chieşd, judeţul Sălaj, Ioan Catană, a fost condamnat, în luna decembrie a anului 2017, la o pedeapsă de un an şi jumătate de închisoare, cu suspendare, pentru abuz în serviciu. Al doilea cap de acuzare se referă la efectuarea unor plăţi ilegale, din fondurile publice. Procurorii arată, în rechizitoriu, că fostul primar a solicitat ANAF Sălaj alocarea sumei de 65.753 lei, în temeiul OG nr. 13/2012, deşi nu erau îndeplinite condiţiile legale pentru aceasta, şi a dispus viramentul sumei de 65.753 lei într-un cont al SC Ceconi Group SRL Bixad, în baza unui contract de cesiune încheiat între SC Ceconi SRL Bixad în calitate de cedent şi SC Ceconi Group SRL Bixad în calitate de cesionar. Cesiunea a fost acceptată de Primăria Comunei Chieşd, deşi nu exista, spun anchetatorii, o creanţă exigibilă pentru această sumă. Mai mult, Catană a dispus plata sumei de 25.484,97 lei în contul SC Ceconi SRL Bixad pentru lucrări care nu au fost realizate la baza sportivă Chieşd, care au făcut obiectul relaţiei contractuale dintre părţi. Procurorii care l-au trimis pe Catană în judecată mai precizează că acesta a depus la ANAF Sălaj cererea prin care a solicitat alocarea sumei de 65.753 lei, în temeiul OG nr. 13/2012 şi a anexat respectivei cereri un înscris în care a atestat în mod nereal împrejurarea că ar exista o creanţă a comunei Chieşd către SC Ceconi SRL.

Grupul de firme Ceconi, controlat de familia Cardoş, a primit, ilegal, de la Primăria Chieşd, plăţi de peste 63.000 de lei. Pentru aceasta, fostul edil, Ioan Catană, a fost condamnat la închisoare cu suspendare.

Sabina Popescu