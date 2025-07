Mai mulți locuitori din zona Parcului Central din Cluj-Napoca reclamă că organizatorii UNTOLD au început pregătirile pentru festival, încălcând legea. Potrivit unei sesizări transmise prin aplicația My Cluj, în noaptea precedentă s-au desfășurat lucrări de construcție între orele 23:00 și 02:00, interval considerat oră de liniște potrivit legii.

„Bat ciocane, utilajele fac o gălăgie de nesuportat. Vă rog să aplicați legea și să ne permiteți locatarilor să beneficiem de orele de liniște”, a scris unul dintre locatarii afectați. Oamenii cer autorităților locale să intervină și să asigure măcar un minimum de liniște în perioada premergătoare festivalului, arătând că în timpul desfășurării UNTOLD viața devine oricum imposibilă pentru cei care locuiesc în apropiere.

„Buna ziua! As vrea sa sesizez faptul ca in parcul central se lucreaza la constructia festivalului UNTOLD noaptea la ora de liniste (de la ora 11 pana la ora 2 noaptea). Bat ciocane, utilajele fac o galagie de nesuportat. Va rog sa aplicati legea si sa ne permiteti locatarilor sa beneficiem de orele de liniste. Rog sa ne asigurati noua celor care lacuim langa parcul central linistea cuvenita. Oricum ne este imposibil viata aici cand e UNTOLD vrem macar ca inainte cu 2 saptamani sa nu ne perturbati linistea”, se arată în sesizarea trimisă prin aplicaţia My Cluj.

