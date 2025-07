Președintele României a plecat într-o vizită oficială în Germania, unde urmează să se întâlnească cu președintele Frank-Walter Steinmeier și cu cancelarul Friedrich Merz. Din delegație fac parte viceprim-ministrul Dragoș Anastasiu, ministrul de Externe Oana Țoiu, ministrul Apărării Ionuț Moșteanu, ministrul Economiei Radu Miruță şi Dominic Fritz.

Porivit unei postări publicate de Dominic Fritz, vizita are ca obiectiv consolidarea relațiilor bilaterale româno-germane, cu accent pe cooperarea în domeniul industriei de apărare și atragerea de investiții private care să contribuie la creșterea economică a României. Programul oficial include, de asemenea, întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri german și cu membrii comunității românești din Germania.

