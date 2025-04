România are nevoie de fapte concrete și de oameni bine intenționați, nu de vorbe goale și politicieni cu interese ascunse, spune Nicușor Dan candidat la președinția României.

„Lupta este între fapte și vorbe. Ce am făcut eu? Am investit în sănătate, am adus primele tramvaie după revoluție, am schimbat termoficarea dublu cât de toți primarii dinaintea mea, am stopat mafia imobiliară, am subțiat aparatul de lucru al primăriei și am investit în proiecte importante! Și bucureștenii au văzut că sunt un om serios și m-au revalidat prin vot.

Ce-au făcut ei? Au promis dar au aruncat cu bani și au scumpit prețurile, n-au făcut nimic din ce au promis în sănătate, au fost mână în mână cu hoții, au umflat aparatul de stat cu oameni de-ai lor. Ei v-au trădat și tot ei vin acum să vă ceară voturile.

Mai sunt câteva zile. Doar voi puteți să-i trimiteți acasă!”, transmite Nicușor Dan.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC

Candidat: NICUȘOR-DANIEL DAN | contact@nicusordan.ro Bd Regina Elisabeta 38, sector 5, București

CMF 34250009 CPP A1B1C1D1E