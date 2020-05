Imagini cu un puternic impact emoţional ce prezintă o bătrână dezbrăcată bătută cu bestialitate au fost postate pe Facebook. Incidentul filmat s-a petrecut însă în luna aprilie a acestui an, în comuna Creţeni, judeţul Vâlcea, scrie adevarul.ro.

Un filmuleţ care prezintă scene de o cruzime fără seamăn au apărut pe reţelele de socializare. În imagini apare o bătrână dezbrăcată total, culcată la pământ şi o femeie mai tânără care o loveşte încontinuu cu pumnii, palmele, picioarele, peste tot corpul, inclusiv în cap, nemulţumită că aceasta nu are puterea de a se ridica în picioare.

Înregistrarea conţine şapte minute terifiante, până când agresoarea realizează că este filmată, iar cameramanul amator se vede nevoit să-şi încheie misiunea. Din imagini, reiese că acesta a filmat printre ulucile gardului. Clipul a fost postat pe Facebook vineri seara, 22 mai, de un bărbat din Arad, care locuieşte în Spania, la mai bine de o lună după ce a fost realizat. Incidentul şocant s-a petrecut în ziua de Paşte. Cel care a filmat a sesizat imediat la 112 şi a pus la dispoziţia autorităţilor scenele şocante. Astfel s-a aflat că o femeie de 84 de ani a fost bătută chiar de către fiica ei, de 62 de ani.

Victima a fost internată, iar împotriva fiicei, în final, s-a obţinut un ordin de restricţie pe trei luni, perioadă în care nu are voie să se apropie la mai puţin de 10 metri de bătrână. În plus, s-a ales şi cu un dosar penal pentru violenţă domestică.

La vremea la care s-a petrecut incidentul şocant, fiica era asistent personal, ea cerând expres acest lucru autorităţilor locale. Între timp, Primăria din Creţeni a luat decizia de a înlocui asistentul personal care are grijă acum de bătrână chiar la domiciliul acesteia.

Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea susţine că o poate prelua pe victimă, în regim de urgenţă, dacă i se va cere, într-un Azil de Bătrâni sau într-un un Centru de Violenţă Domestică. Cercetările vor continua din partea tuturor instituţiilor implicate, cazul fiind sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Drăgăşani.

Ordin de restricţie pentru trei luni

Potrivit Poliţiei Vâlcea, pe data de 19 aprilie poliţiştii din cadrul Secţiei 3 Poliţie Rurală Suteşti au fost sesizaţi prin apelul unic de urgenţă, cu privire la un act de agresiune fizică. Acesta era exercitat de către o femeie, 62 de ani, Viorica Albinaru, asupra mamei sale, de 84 de ani, Ana Ciucă, evenimentul petrecându-se pe raza comunei Creţeni, sat Mreneşti.

Poliţiştii ajunşi la faţa locului au constatat că sesizarea se confirmă. Drept urmare, împotriva femeii de 62 de ani a fost emis iniţial un ordin de protecţie provizoriu pentru 5 zile, iar ulterior, „Judecătoria Drăgăşani a emis un ordin de protecţie pe o perioadă de 3 luni de zile, dispunând evacuarea fiicei din locuinţa comună şi obligaţia de a nu se apropia de mama ei la o distanţă mai mică de 10 metri”, potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Vâlcea, Cătălin Udrea.

În cazul în care agresoarea va încălca ordinul de restricţie, aceasta riscă să fie arestată.

Dosar penal pentru violenţă domestică

În aceeaşi zi, victima a fost internată într-o unitate spitalicească, unde a fost condusă în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Pe numele agresoarei s-a deschis un dosar penal pentru violenţă în familie, cercetările fiind efectuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Drăgăşani.

„De asemenea, poliţiştii au întreprins toate demersurile pentru informarea autorităţilor şi instituţiilor competente conform Legii 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei domestice”, a mai precizat reprezentantul Poliţiei Vâlcea, Cătălin Udrea.

Cum a ajuns fiica asistent personal

Potrivit directorului Direcţiei Judeţene pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, dr. Nicolae Badea, până în urmă cu trei luni, bătrâna era îngrijită de un asistent personal, desemnat de Primăria Creţeni, femeia având mai multe afecţiuni medicale.

Între timp, fiica acesteia, care locuia în Râmnicu Vâlcea, a venit la Primărie şi a făcut scandal că mama ei nu este bine îngrijită şi a declarat că se va muta ea la Creţeni ca să aibă grijă de bătrână. Astfel a ajuns fiica asistent personal.

Victima a fost găsită „lovită la nas“

În spaţiul online, au apărut informaţii, după postarea imaginilor şocante, potrivit cărora episodul din ziua de Paşte nu este singular, că ar mai fi existat şi alte sesizări din partea localnicilor.

În legătură cu acest aspect, directorul Badea a explicat reporterului „Adevărul” că a existat un singur moment anterior acestui caz când s-a depus o sesizare legată de violenţă verbală: „că vorbeşte mai răstit, pe un ton nepotrivit cu mama sa”.

Reprezentanţii Primăriei s-au prezentat la domiciliul Anei Ciucă, ocazie cu care au văzut-o pe bătrână „lovită la nas şi când au întrebat ce s-a întâmplat li s-a spus că a căzut pe scări. A doua oară când s-a întâmplat acest eveniment, (n. red. – de Paşte) a intervenit Poliţia (n. red. – la sesizarea la 112 a celui care a filmat agresiunea), a fost chemat SMURD-ul şi doamna în vârstă a fost internată la spital”, a mai precizat directorul DGASPC Vâlcea.

Bătrâna s-a întors acasă de trei săptămâni

În acest moment, femeia s-a întors acasă: „Este acasă de trei săptămâni. I s-a schimbat asistentul personal – este o altă persoană. Împotriva fiicei s-a emis un ordin de restricţie şi nu mai este acolo, s-a întors la Râmnicu Vâlcea”, a mai spus dr. Badea.

Ana Ciucă mai are un băiat care locuieşte în Drăgăşani, precum şi cinci nepoţi, toţi adulţi, dintre care trei fete care locuiesc tot în Drăgăşani, un băiat la Vâlcea şi o altă nepoată în Italia.

„Am discutat cu primarul (Ion Spârleanu – n.r.) care mi-a spus că o monitorizează şi este îngrijită foarte bine. Este parţial autonomă, este hrănită, spălată, îngrijită. Am explicat că, dacă nu poate fi luată cu forţa, să o consilieze în continuare, să o monitorizeze şi dacă este nevoie oricând direcţia are un loc pentru dumneaei. După cum ştiţi, oamenii de pe la ţară nu prea vor să-şi părăsească locuinţele şi nici nu pot fi luaţi cu forţa, fără voia lor”, a mai spus sursa citată.

„Handicap asociat pe boli cumulate“

Despre problemele medicale ale victimei, fiindcă s-a vehiculat tot în mediul online că ar avea un retard mental, directorul Badea a precizat: „Nu cunosc diagnostice sau istoric medical. Dar, dacă are certificat de handicap cu asistent personal, cu însoţitor cum spunem noi, înseamnă că are destule afecţiuni, posibil datorită vârstei să aibă şi pe parte psihică, dar primarul a discutat cu doamna. Se poate vorbi cu ea, este raţională cât de cât, dar ea utilizează şi un cărucior, poate să aibă un handicap asociat pe diferite boli cumulate care i-au dat dependenţa de un asistent personal. Primăria este cea care numeşte, plăteşte şi monitorizează situaţia prin asistentul personal”.

„Doamna nu vrea să fie dusă la azil“

În ceea ce priveşte posibila preluare a acesteia într-un azil, şeful DGASPC a menţionat că acest procedeu se poate derula imediat dar, „este posibil să nu vrea. Din ceea ce ştim, doamna nu vrea, deocamdată. Dacă îşi dă acceptul, o vom prelua noi.”

Despre presupusele probleme medicale ale fiicei nu se cunosc deocamdată amănunte, fiind weekend, directorul DGASPC nu era la serviciu şi prin urmare nu putea accesa baza de date pentru a ne spune dacă şi aceasta are vreun certificat de handicap. În urma discuţiei pe care a avut-o cu primarul, cel din urmă i-a spus că bănuieşte că, în ziua în care a fost realizată filmarea, agresoarea s-ar fi aflat sub influenţa băuturilor alcoolice.

„Nu înţeleg de ce nu a intervenit cel care a filmat“

Directorul DGASPC Vâlcea, Nicolae Badea a mai spus: „Poliţia putea să o aducă de atunci la noi, şi o internam imediat într-un Centru de Violenţă, dacă avea leziuni. De ce nu s-a procedat astfel, nu ştiu. N-am văzut filmarea, dar nu înţeleg de ce nu a intervenit cel care a filmat. Poliţia şi SMURD-ul au intervenit, dar nu poţi asista la asemenea scene în care un om este călcat în picioare!

Surse din anchetă recunosc însă că datorită cameramanului s-a putut intervini prompt în acest caz şi s-au putut dispune soluţii, fiindcă în lipsa dovezilor altfel ar fi stat lucrurile.

Comuna Creţeni are centru de zi pentru persoane vârstnice În comuna Creţeni funcţionează încă de acum cinci ani un Centru Multifuncţional de Servicii Sociale, construit pe fonduri europene, dedicat chiar persoanelor de vârsta a treia cu nevoi sociale din cele patru sate ale comunei. Este un centru de zi unde vârstnicii sunt aduşi, prin rotaţie, să socializeze şi să mănânce, ideea acestuia fiind de „a ameliora starea psihologică a bătrânilor singuri şi vulnerabili, prin diverse activităţi distractive, creative şi spirituale, şi a îmbunătăţi calitatea vieţii persoanelor vârstnice, precum şi de a preveni instituţionalizarea acestora”.

Tratative pentru preluarea instituţiei

Până la momentul difuzării acestui material, „Adevărul“ nu l-a putut contacta pe primarul Ion Spîrleanu pentru a afla mai multe amănunte.

Directorul Badea ne-a spus însă că în acest moment Consiliul Judeţean Vâlcea se află în tratative cu Primăria Creţeni pentru a prelua acest centru, la expirarea celor cinci ani de funcţionare, după cum se există posibilitatea în cazul proiectelor pe fonduri europene:

„Ne-am dori ca dintr-un centru de risc să facem o locuinţă protejată. Am putea să o internăm acolo, dar centrul se află încă în perioada de sustenabilitate. Nu noi suntem decidenţii. Am fost la centru chiar în urmă cu o lună, de două ori şi am stat de vorbă cu primarul. Am făcut un scenariu cu ce servicii s-ar putea dezvolta acolo şi cu ce posibilităţi există în zonă, pentru că are condiţii excelente”.

Direcţia Judeţeană pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Vâlcea.

