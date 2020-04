Primarul Horia Șulea anunță realizarea unor serii de investiții în comuna Florești. După atenția acordată educației, a venit și rândul sănătății fizice.

”Pentru că în Florești viitorul și sănătatea copiilor și tinerilor merită orice efort. Îmi doresc să avem tineri și copii sănătoși, atât mental, cât și fizic. Iar acest lucru se poate realiza doar prin sport – mișcare și educație. Anul trecut am acordat atenție educației: am inaugurat creșa și prima școală construită de la zero în ultimii 30 de ani în România, o școală ultramodernă, cu aproape o mie de locuri. Anii trecuți am realizat și inaugurat una din cele mai moderne grădinițe din județ, cea de pe str Ioan Rusu. Anul acesta a venit rândul sănătății fizice.

1. S-a semnat contractul pentru realizarea nocturnei de la terenul sintetic omologat. Este vorba de 4 stâlpi conici de 15 metri înălțime și montarea de proiectoare de putere sporită, sistem LED. Termen de execuție: o lună proiectarea, 3 luni – execuția. Valoarea investiției este de 450.000 lei.

2. S-a predat către CNI amplasamentul din zona ANL pentru realizarea unei Baze Sportive tip 1

BAZĂ SPORTIVĂ DE TIP 1 – CARACTERISTICI

-Suprafața minimă de teren necesară construirii este de aproximativ

13.202 mp (dimensiuni minime lungime 164m, lățime 80,5m)

Baza sportivă va avea următoarele funcțiuni:

-Teren sportiv fotbal dimensiuni omologate UEFA și FRF cu dimensiuni 105m x 68m cu nocturnă și tribune pentru 500 de spectatori

-Teren sportiv mic ce va fi tușat pentru minifotbal, handbal, baschet, tenis și va avea dimensiunea de 20m x 40m

-Clădire vestiare și administrativă

-Parcare autovehicule și autocar

-Valoare estimată Baza sportivă de tip 1: 8,15 milioane lei (1,6 milioane euro)

3. Au început demersurile și pentru realizarea unei tribune de +/- 1000 locuri, tot la terenul sintetic omologat.

4. Lucrările de realizare a sălii de sport de la Școală Gh. Șincai avasează în ritm excelent.

5. Parcul de joacă și agrement de peste 15.000 mp de pe str Tăuțiului este aproape de finalizare, la fel si Parcul de joaca din Luna de Sus”, informează primarul Horia Șulea.