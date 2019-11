Abia instalat la șefia ministerului Agriculturii, liberalul Adrian Oros a luat în vizor Casa de Comerț Unirea, proiect lansat de predecesorul său, care urma să promoveze produsele fermierilor români. Casa de Comerț Agroalimentar Unirea, un proiect inițiat de Petre Daea, fostul ministru al Agriculturii, ce se dorea un lanț de magazine cu produse românești, nu este susținut de noul ministru de resort, Adrian Oros, deoarece „nu este serios și nu are impact economic și social”, scrie Ziarul Financiar.

O poziție similară are în acest caz și șeful noului guvern.

Până în prezent au fost deschise două magazine, unul în Sibiu și unul în București



„Eu nu am fost de acord cu acest proiect nici cât eram în Comisia pentru Agricultură (vicepreședinte – n.red.), nu mi se pare un lucru serios, care poate rezolva o problemă. Explicația a fost că prin aceste magazine se vor promova produsele locale și tradiționale. Produsele locale trebuie promovate în locul în care se produc, iar cele tradiționale în alt loc. Nu mi se pare că a avut un impact economic și social”, a spus Adrian Oros, ministrul Agriculturii, în cadrul unei conferințe de presă. Oros a mai spus că joi dimineață va trimite corpul de control pe teren să verifice toate plățile privind acest proiect, și mai ales să verifice legalitatea în care s-au efectuat. „Vom verifica fezabilitatea acestui proiect.”



Nici Ludovic Orban, premierul României, nu consideră că este de datoria statului să facă aprozare cu produse agroalimentare autohtone.

„Vremea gostaturilor a trecut. Pentru producătorii români trebuie să asigurăm condiții egale de acces la piață, dar consider că nu statul trebuie să se ocupe de această activitate (Casa de Comerț Unirea – n.red.). Trebuie reglementări clare de asigurare a accesului la piață pentru producătorii autohtoni, iar dacă aceste reguli sunt respectate nu mai e nevoie să refacem gostaturile”, a spus Ludovic Orban, premierul României, în cadrul aceleași conferințe.

Olguța Vasilescu: Pentru că așa vrea PNL!

Lia Olguța Vasilescu critică această măsură: ”Un punct forte in programul nostru de guvernare a fost Casa de Comert Unirea. Ce facea ea? Deschidea puncte de colectare a produselor (mere, rosii, vinete, branza, lapte, cartofi etc) direct in localitatile unde le produc fermierii. Aceste produse proaspete si ieftine erau distribuite apoi in magazinele din marile orase de unde cetatenii se puteau aproviziona. Deja sistemul era functional si aparusera si primele magazine de unde, de dimineata pana seara, se vindeau toate produsele. Orban spune ca „vremea Gostaturilor a trecut”, iar ministrul Agriculturii ca „produsele locale trebuie promovate local, iar cele traditionale in alta parte”. De ce sa cumparati fructe si legume romanesti, proaspete si ieftine, cand puteti cumpara de la multinationale rosii care stau o luna si nu se strica de la cate chimicale au bagat in ele? Pentru ca asa vrea noul guvern PNL!

