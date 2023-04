Într-un spital din Cluj, pacienții sunt nevoiți să aștepte cu orele pe scări, deoarece nu există scaune necesare pentru toți, iar până ce sunt primiți la consultații, mulți dintre ei cedează și pleacă.

Un pacient a postat câteva fotografii în care arată modul în care sunt tratați, în 2023, pacienții.

”Rușine, Medicala 3! Aici suntem cirezi de vite, nu oameni. Bolnavii își așteaptă rândul în casa scării, așezati pe trepte – că există doar 4 scaune amărâte – și sunt tratați cu superioritate, fără răbdare și cu nepăsare totală.

Am căutat vreo 15 minute un scaun cu rotile. L-am găsit ocupat de un brancardier. Întrebat dacă aș putea lua scaunul, m-a întrebat “De ce?”, nu “Haideti că vi-l duc eu”, nici măcar “Vă rog!”. El era indignat că trebuie să se ridice”, a relatat un clujean indignat.

Un alt clujean a comentat o altă situație de la același spital, care arată lipsa de empatie a cadrelor medicale.

”Într-o zi de -20 de grade am avut treabă la Medicală 3. După aproape o oră de stat în frig, am urcat în spital în fugă și, de la diferența de temperatură, m-a luat cu leșin. Am întrebat două domnișoare în halate albe dacă îmi pot da un pahar cu apă să îmi mai revin! Ha, câtă impertinență din partea mea. Să presupun eu că le pot deranja cu așa cerință. Așa că mi-am luat leșinul pe hol, de capul meu, și ca norocul că la medici aștepți că am apucat să imi revin”, a relatat alt pacient, scrie stiridecluj.ro.

”Și ăsta-i Clujul… no, hai la Focșani!”, a completat altcineva.

