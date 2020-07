Numărul de noi îmbolnăviri cu coronavirus la nivel mondial a atins sâmbătă un nivel record, de 212.326 cazuri în ultimele 24 de ore, potrivit unui raport al Organizației Mondiale a Sănătății, citat de CNBC.

De la începutul pandemiei s-au înregistrat cel puțin 523.011 de decese în întreaga lume, 5.134 dintre aceste decese fiind înregistrate în ultimele 24 de ore.

Cea mai mare creștere raportată sâmbătă a avut loc în America de Nord și de Sud, cu 129.772 de cazuri noi în ultimele 24 de ore, ceea ce a ridicat totalul din regiune la aproape 5,58 milioane.

Asia de Sud-Est a avut 27.947 de cazuri noi, cu India și Bangladesh înregistrând cele mai mari creșteri din regiune.

Regiunea Mediteranei de Est a înregistrat 20.043 de cazuri noi cu Arabia Saudită, Pakistanul și Iranul cel mai puternic lovite.

Europa a înregistrat 19.694 de cazuri noi, cu cea mai mare creștere în Rusia.

Africa a avut 12.619 cazuri, iar Pacificul de Vest, care include China, a avut 2.251 de cazuri noi.

Europa are în total 2,75 milioane de cazuri, regiunea Estului Mediteranei are 1,13 milioane, Asia de Sud-Est are aproape 900.000, Africa are peste 342.000, iar Pacificul de Vest are aproape 222.000 de cazuri.

OMS a menționat că factori precum detectarea cazurilor, definițiile, strategiile de testare sau raportarea diferă între țări, teritorii și zone. Un oficial de vârf al agenției a avertizat săptămâna aceasta că este posibil ca unele țări să fie nevoite să reintroducă restricțiile, scrie Digi24.ro.