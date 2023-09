Wizz Air, compania aeriană cu cea mai rapidă creștere din Europa și cea mai sustenabilă din punct de vedere ecologic pe plan global, este mândră să anunțe un punct de reper semnificativ, sărbătorind 80 de milioane de pasageri în România. Această realizare evidențiază angajamentul ferm al companiei aeriene de a oferi experiențe de călătorie plăcute și subliniază încrederea celor 80 de milioane de pasageri care au ales Wizz Air pentru călătoriile lor.

În semn de recunoștință pentru această realizare importantă, Wizz Air l-a premiat cu un voucher pe norocosul pasager cu numărul 80 de milioane, care a călătorit ieri pe zborul de la Palma de Mallorca către Cluj-Napoca.

De la primul său zbor din România în 2006, Wizz Air a devenit principala companie aeriană din țară, operând 35 de aeronave la bazele sale din Cluj-Napoca, Craiova, București, Sibiu, Iași și Timișoara. În ultimii 17 ani, prezența companiei aeriene a contribuit la crearea a peste 60.000 de locuri de muncă în industriile asociate, cu o rețea extinsă care cuprinde 75 de destinații din 24 de țări.

Compania aeriană continuă să conecteze călătorii români cu o gamă diversificată de destinații internaționale. Recent, Wizz Air a lansat noi rute, inclusiv zboruri de la București către Luxemburg , de la Brașov către Londra și Dortmund , precum și de la Craiova către Dortmund . În plus, compania aeriană va începe să opereze zboruri către Tirana din București începând cu luna octombrie.

Prin investiții strategice de peste 3,5 miliarde de euro și o atenție sporită acordată pasagerilor români, Wizz Air rămâne dedicată extinderii serviciilor sale. Introducerea de noi rute este o dovadă a misiunii continue a companiei aeriene de a le permite călătorilor să exploreze noi orizonturi, să se reîntâlnească cu cei dragi și să-și creeze amintiri minunate.

Wizz Air este motivată să construiască și mai mult peste această realizare, să-și consolideze poziția și să continue să funcționeze drept o punte de legătură între oameni și locuri.

Robert Carey, președintele Wizz Air, a spus: „Pe măsură ce sărbătorim un moment de referință incredibil în România, după ce am transportat 80 de milioane de pasageri de la începutul operațiunilor noastre aici, ne reafirmăm angajamentul față de valorile accesibilității și sustenabilității. Această realizare înseamnă mai mult decât un număr, reprezintă o dovadă a devotamentului neclintit al Wizz Air de a face călătoriile accesibile pentru toți. Cu fiecare zbor, stabilim noi conexiuni și creăm amintiri. Suntem foarte mândri de această realizare, rămânem ferm dedicați unor viitoare etape și mai remarcabile, precum și întâmpinării mai multor pasageri la bordul flotei noastre sustenabile.”

David Ciceo, Director General, Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj a declarat cu această ocazie: „Felicităm compania Wizz Air pentru atingerea acestei borne semnificative de pasageri transportaţi în România şi suntem încântaţi de faptul că am putut să îl întâmpinăm la Aeroportul Internaţional Cluj, pe pasagerul cu numărul 80 de milioane. Apreciem în mod deosebit conduita companiei aeriene Wizz Air care şi-a manifestat încă din 2007 şi îşi menţine până în prezent, angajamentul ferm pentru dezvoltarea operaţiunilor sale de pe aeroportul clujean, unde are înregistraţi aproximativ 17,5 milioane de pasageri de la primul zbor. Le dorim mult succes în continuare în creşterea reţelei de destinaţii oferite din România şi în special de pe Aeroportul Internaţional Cluj.”

Despre Wizz Air

Wizz Air, compania aeriană ultra-low-cost cu cea mai rapidă creștere din Europa, operează o flotă de 185 de aeronave Airbus A320 și A321. O echipă de profesioniști în aviație asigură servicii superioare și tarife foarte scăzute, ceea ce face ca Wizz Air să fie alegerea preferată a 51,1 milioane de pasageri în anul financiar F23, care s-a încheiat pe 31 martie 2023. Wizz Air este listată la Bursa de Valori din Londra cu abrevierea WIZZ. Compania a fost numită recent una dintre cele mai sigure zece companii aeriene din lume de către airlineratings.com, singura agenție mondială de siguranță și rating de produse, iar în 2019 și 2023 – „Compania aeriană a anului” de către Air Transport Awards, cele mai dorite premii internaționale pe care le pot primii profesioniștii sau companiile, premii ce recunosc persoanele și companiile care s-au remarcat prin rezultate extraordinare, inovații și servicii superioare. De asemenea, Wizz Air a fost recunoscută drept „Cea mai sustenabilă companie aeriană low-cost” în cadrul World Finance Sustainability Awards 2021-2023 și a primit distincția „Global Environmental Sustainability Airline Group of the Year” în cadrul CAPA – Centre for Aviation Awards for Excellence 2022.