Românii s-au bucurat mai mult gratuit că, odată cu perioada sărbătorilor, măsurile impuse s-au relaxat, fără a realiza pericolul care se apropie. Din inconștiență, ignoranță sau prin devotamentul acordat teoriilor conspirației de pe social media, foarte mulți nu vor respecta cerințele minime pentru a asigura protecția (atât a lor, cât și a celor din jur) față de virus. Numărul cazurilor ar putea exploda alarmant după sărbători: ne pregătim pentru un nou val.

Crăciun, Revelion, fără mască în aer liber, cât și accesul nevaccinaților la mall – acesta este cocktail-ul fatal în ce privește infectarea cu virusul. Și pentru că nu era suficient, ne luptăm și cu varianta Omicron, care este mult mai contagioasă.

Deși regulile spun că este permisă circulația fără mască în spațiile deschise, neaglomerate, știm foarte bine ca va fi la petrecerea din noaptea dintre ani. Dacă țări precum Olanda își petrec sărbătorile în lockdown, noi relaxăm restricțiile, pentru a face loc marelui val ce urmează. Trăim într-o țară în care populația refuză masiv să se vaccineze, prinsă sub auspiciul teoriilor conspiraționiste care susțin că virusul Covid-19 nu există, o țară care, deși a trecut prin calvarul paturilor pline de la ATI și a sutelor de morți pe zi, se poate mândri cu proteste AUR în fața Parlamentului. După toate astea, undă verde la petreceri și chefuri ne mai trebuia – sau poate că și virusul e în vacanță de sărbători.

Mai mult decât atât, s-a tot vorbit, de ceva vreme, despre obligativitatea certificatului verde la locul de muncă și la noi în țară, însă am rămas în același stadiu: cu vorbitul. Nu s-a făcut nimic concret, deciziile amânându-se de la o tulpină covid la alta. Deși introducerea unei astfel de măsuri ar crește considerent rata de vaccinare, mulți politicieni se arată reticenți față de acest subiect în spațiul public, pentru că nu vor să riște să-și piardă votanții.

În momentul în care populației i se oferă soluții, aceasta le respinge, preferând mai degrabă discursurile care par că empatizează cu nevoile și dramele lor, deși vorbim despre manipulare pe față.

Oricum ar fi, speranțele să ajungem cât mai curând la imunizarea totală sunt mici. Despre cum ar putea scăpa situația de sub control după petrecerile de sărbători, cât și despre obligativitatea certificatului verde la locul de muncă, am discutat cu domnul Attila László, senator UDMR și membru în Comisia de Sănătate:

„Există riscul să explodeze, dar în această clipă este foarte greu de apreciat, pentru că, deocamdată, asta depinde foarte mult de cum ne comportăm și câți suntem vaccinați. Și ar fi preferabil să evităm locurile aglomerate, să menținem aceste măsuri de siguranță, adică să purtăm mască, să ne spălăm pe mâini, respectiv, pe termen lung, vaccinarea va asigura o sărbătorire în condiții de siguranță.

Sper că, din ultimele informații pe care le am, Guvernul își va asuma responsabilitatea pentru introducerea certificatului verde la locul de muncă. Consider că, foarte probabil, 18% din populație nu se va vaccina cu niciun vaccin opțional, cel puțin așa arată studiile, aproximativ șapte spre opt milioane de oameni care au făcut-o până acum au putut fi convinși prin argumente rezonabile și profesionale, și ei au făcut-o. Între cele două categorii este acea parte a populației care ia o astfel de decizie doar atunci când știe că urmează niște constrângeri, iar asta ați putut vedea și în cursul lunii noiembrie, atunci când s-a discutat în Senat despre introducerea certificatului verde am doborât toate recordurile privind vaccinarea cu prima doză: 119.000 de oameni într-o singură zi. La câteva zile după respingerea lui în Senat (practic au lipsit două voturi), vaccinarea cu prima doză la noi în țară s-a prăbușit. Cred că alaltăieri au fost sub 4000 de prime doze administrate la nivel național. Așa că, dacă mai continuăm în ritmul acesta, niciodată nu o să ajungem la așa-zisa imunitate de turmă, pentru că asta ar presupune ca în condițiile în care avem de-a face cu variante care au contagiozitatea mai mare, nu știu dacă ne ajunge gradul de vaccinare de 75% pentru asigurarea imunității de turmă sau dacă ne poate proteja la nivelul societății. Acesta este motivul pentru care consider că ar trebui introdusă cât mai grabnic legea certificatului verde la locul de muncă. În ultimele zile s-au purtat mai multe discuții, privind în ce condiții, când trebuie introdus, când trebuie suspendat, dar aș aștepta varianta finală, pentru că inclusiv în această dimineață s-au mai discutat câteva aspecte tehnice legate de condițiile utilizării certificatului verde.”

„În cursul zile de 20.12.2021 a avut loc o întâlnire online cu reprezentanții Coaliției pentru Dezvoltarea României, în contextul pregătirilor de aprobare a legislației care să asigure limitarea răspândirii COVID-19. Adoptarea legii privind certificatul digital COVID-19, similar cu celelalte state ale UE, trebuie adaptată situației din România și trebuie să țină seama de interesul de sănătate publică, dar și de nevoia de funcționare corespunzătoare a economiei” au declarat reprezentanții Ministerului Sănătății.

Hotărârile luate de CNSU în ședința din 7 decembrie:

– eliminarea interdicțiilor de circulație a persoanelor;

– creșterea intervalului orar în care este permisă desfășurarea activităților cu publicul pentru toți operatorii economici, inclusiv pentru competițiile sportive și activitățile cultural artistice între 05:00-22:00;

– eliminarea obligativității purtării măștii de protecție pentru toate spațiile publice deschise neaglomerate;

– eliminarea restricțiilor referitoare la programul operatorilor economici de tipul restaurantelor și cafenelelor în perioadele 24.12.2021-25.12.2021 și 31.12.2021 – 01.01.2022;

– permiterea accesului în cadrul operatorilor care comercializează produse nealimentare, centrelor și parcurilor comerciale, și pentru persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR sau antigen rapid;

– permiterea cazării în structurile de primire turistice și pentru persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR sau antigen rapid;

– permiterea accesului tuturor persoanelor în cadrul spațiilor de comercializare a produselor nealimentare,

cu suprafața mai mică sau egală de 200 mp, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană.