Clujeanca Linda Greta Zsiga, activistă pentru drepturile omului de etnie romă, în vârstă de 37 de ani, de la Pata Rât deschide lista decandidaţi a Partidului Democraţiei şi Solidarităţii – Demos pentru alegerile europarlamentare, lansată la Cluj-Napoca.

Purtătorul de cuvânt Partidului Democraţiei şi Solidarităţii – Demos, Claudiu Turcuş, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă susţinută în apropierea rampei de gunoi a municipiului Cluj-Napoca de la Pata Rât cu ocazia lansării candidaţilor pentru PE, că lista partidului pe care îl reprezintă este una de oameni, nu de CV-uri.

”Lista Demos pentru Parlamentul European are 12 persoane şi este una de oameni, nu de CV-uri, fiind deschisă de Linda Greta Zsiga, activistă pentru locuire, care a fost evacuată împreună cu familia ei de pe str. Coastei din Cluj-Napoca. O perioadă a locuit în Pata Rât. Demos a devenit în 2016 o platformă civică iar din septembrie 2018 este un partid politic care luptă pentru echitate socială. Suntem prezenţi în 20 de oraşe din România şi din afara ţării şi ne propunem să construit o alternativă politică de stânga”, a spus Turcuş.

Linda Greta Zsiga a declarat la rândul său în aceeaşi conferinţă de presă că în decembrie 2010, împreună cu familia ei şi alte 76 de familii, a fost evacuată forţat din casa ei şi mutată, la minus 20 de grade, în Pata Rât, lângă rampa de gunoi a municipiului Cluj-Napoca, unde a locuit 7 ani.

„Din experienţa mea de activistă, am constatat că fenomenul evacuărilor forţate, întâlnit peste tot în România, îi vizează îndeosebi pe romi care sunt mutaţi de către autorităţi la periferia oraşelor şi ajung să nu mai aibă acces la servicii de bază, ca educaţia, sănătatea sau transportul. În toată România există oameni săraci, care nu au acces la locuinţe decente şi nici acces la servicii publice, pe acei oameni vreau să-i reprezint, pe acei oameni care se simt deznădăjduiţi, care simt că nu mai au salvare, care simt că nu există nimeni care să le rezolve problema. Cred că avem nevoie de decizii politice nu doar la nivel naţional şi local, ci şi la nivel european, pentru a rezolva aceste probleme locative. Chiar dacă nu am facultate, am o experienţă care le cuprinde pe toate, am experienţă de viaţă”, a spus candidatul Demos.

Aceasta a subliniat că a decis să candideze la Parlamentul European deoarece este conştientă că pentru soluţionarea problemelor locative este nevoie de acţiune de decizii politice nu doar la nivel local sau naţional, ci la nivelul întregii Uniuni Europene.

”În Parlamentul European vreau să continui să lupt pentru dreptul tuturor oamenilor la o locuire, indiferent de etnia lor. De aceea îmi doresc să transpun în politici publice aceste probleme insuficient dezbătute în România şi la nivelul întregii Europe. Voi lupta pentru oprirea evacuărilor forţate, pentru dreptul la locuire, pentru creşterea stocului de locuinţe sociale publice, pentru reglementarea costurilor locuinţelor şi chiriilor aşa încât categoriile sociale defavorizate să poată avea acces la ele”, a explicat Linda Greta Zsiga.

Candidatul Demos care deschide lista pentru PE are 37 de ani şi vorbeşte, pe lângă limba română, limbile engleză şi romani. Pe listă figurează şi politologul Claudiu Crăciun.