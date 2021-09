Cântăreaţa canadiană Alanis Morissette a mărturisit, în cadrul unui nou documentar, că a fost victima mai multor violuri în adolescenţă, informează luni publicaţia The Guardian, potrivit Agerpres.

Pelicula, intitulată ”Jagged”, va fi proiectată săptămâna aceasta la Festivalul Internaţional de Film de la Toronto (TIFF). Potrivit The Washington Post, Morissette vorbeşte în cadrul documentarului despre abuzurile suferite. ”Am avut nevoie de mai mulţi ani de terapie ca să accept că am fost o victimă”, a spus ea. ”Mereu spuneam că îmi dădusem consimţământul, după care mi s-a reamintit ‘Hei, aveai 15 ani, nu aveai cum să îţi dai consimţământul la 15 ani’. Acum îmi spun ‘Ei bine, toţi erau pedofili. A fost de fapt corupere de minori”’.

Alanis Morissette, în vârstă de 47 de ani, nu a dezvăluit identitatea presupuşilor abuzatori.

”Am spus câtorva oameni, dar nu prea m-au luat în serios. În astfel de situaţii, te ridici şi părăseşti încăperea… Ştiţi, mulţi oameni spun ‘de ce a aşteptat femeia aia 30 de ani (ca să raporteze un viol)? Pe naiba! Nu aşteaptă 30 de ani. Nu le-a băgat nimeni în seamă sau viaţa le era pusă în pericol sau familia le era ameninţată”, a mai spus cântăreaţa.

La vârsta de 15 ani, Morissette îşi începea cariera muzicală, înregistra casete demo şi videoclipuri în speranţa de a obţine un contract cu o casă de discuri. A semnat cu MCA Canada în 1990 şi a început să-şi înregistreze albumul de debut, intitulat ”Alanis”, pe când avea 16 ani. Acest prim album a fost lansat doar în Canada, la fel cum s-a întâmplat şi cu următorul – ”Now Is the Time” -, cu un sound dance-pop pe care artista l-a abandonat odată cu cel de-al treilea material discografic, ”Jagged Little Pill”, vândut în 33 de milioane de exemplare, care a transformat-o într-un succes internaţional. Artista a lansat până în prezent şase albume, cel mai recent ”Such Pretty Forks in the Road”.

Potrivit relatărilor din presă, Morissette nu fi prezentă la premiera documentarului ”Jagged”.

”Bineînţeles că mi-aş dori ca Alanis să fie aici. A fost un privilegiu să fac acest film şi sunt cu adevărat mândru de el. Sper că vor fi alte ocazii în viitor când ea va putea participa la evenimente legate de film”, a declarat regizoarea documentarului, Alison Klayman.



sursa: stiripesurse.ro

Citește și: Țeapă de la morgă: s-au pregătit de înmormântare, apoi au descoperit că mortul nu e al lor!