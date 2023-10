În Cluj-Napoca, până și casele care stau să cadă au „valoare mare”. De curând, într-o postare pe o rețea de socializare, un clujean a postat „minunea” de pe Andrei Mureșanu. Mai exact, casa care seamănă mai mult cu un grajd, se scoate la vânzare cu 45.000 de euro.

Internauții au comentat imediat la această postare, precizând că „beciul domnesc, plus mucegaiul nobil a la Cluj”, are o valoare exagerată.

Asta vinde tunelurile dacice 🙁

Scara arata nasol, deci blocul banuiesc ca e cam epava si la exterior. Cel mai probabil cineva a vrut sa-l renoveze si a ramas fara bani sau si-a bagat ceva. Ai nevoie de cel putin 15k EUR sa-l pui la punct.

Cred că dacă un soldat ar avea de ales între a se adăposti aici, sau înapoi pe front, se întoarce bucuros în linia 1.

Asta a fost lux cand a stat in el Iancu de Hunedoara.

As stabili personal o intalnire cu vanzatorul la o cafenea, i as arunca cafeaua in cap, l as rupe cu bataia si as rupe si unul din scaune pe capul lui.

In afara de scara, e chiar bine. Cu 45k nu mai iei nimic in ziua de azi, deci e un pret fantastic. Deja e golit, decopertat, esti gata de treaba, nu mai stai sa scoti moloz. Cu 15-20k il faci giugiuc, deci un apartament cum vrea muschiu tau de 60-65k e divin. E chiar combinatie anuntul.

Acolo cineva a facut fight club cu sobolanii

