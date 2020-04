O femeie din Dej în vârstă de 72 de ani a fost amendată cu 5.000 de lei pentru că nu avea asupra ei declarația pe proprie răspundere și a fost găsită în spațiul public în intervalul orar interzis persoanelor în vârstă.

Conform documentului, femeia ar fi fost sanctionata cu suma de 5000 de lei pentru incalcarea Ordonantei Militare, dupa ce s-ar fi aflat in fata blocului fara a avea asupra ei o adeverinta pe propria raspundere. Multi internauti si-au pus intrebarea daca procesul verbal este unul real sau fals, iar Politia a venit cu lamuriri: AMENDA A FOST APLICATA, PROCESUL VERBAL ESTE REAL!

Cum s-a ajuns insa aici?

Conform reprezentantilor Inspectoratului Judetean de Politie Cluj, amenda de 5000 de lei i-a fost aplicata femeii in data de 4 aprilie, dupa ce aceasta a fost identificata pe strada fara sa aiba asupra ei adeverinta pe propria raspundere, asa cum prevede ordonanta militara si in afara programului care le permite celor in varsta de peste 65 de ani sa iasa din casa. Oamenii legii spun insa ca in zilele de dinaintea aplicarii sanctiunii, femeia a mai fost avertizata verbal de agenti de nu mai putin de TREI ORI, fiind gasita tot fara adeverinta asupra ei in timp ce se plimba nejustificat. Mai mult, femeii i-a fost aplicata o alta amenda tot pentru nerespectarea Ordonantei Militare in valoare de 50 de lei, inainte de a fi majorate sanctiunile.

In 4 aprilie insa, femeia a fost gasita din nou afara fara a-si putea justifica prezenta, astfel ca politistii i-au aplicat sanctiunea de 5000 lei. Reprezentantii IPJ spun ca inainte de incheierea procesului verbal, aceasta a avut un limbaj total neadecvat fata de oamenii legii, astfel ca s-a luat decizia de a nu mai fi iertata pentru abaterile repetate, arată www.dejeanul.ro.