O educatoare din municipiul Cluj-Napoca a rămas fără apărare în fața fostului iubit, în urma refuzului judecătorilor de a emite un ordin de protecție.

Angajata din cadrul unei grădinițe locale a fost amenințată cu moartea și cu publicarea unor imagini compromițătoare pe site-ul instituției de către fostul partener. Educatoarea susține că a fost de asemenea agresată fizic.

La data de 25 iulie 2025, femeia a susținut în fața instanței că a fost lovită cu pumnul în cap în timp ce era jignită în mașină de către fostul partener. De asemenea, a fost amenințată de către bărbat că va posta pe site-ul grădiniței imagini și videoclipuri intime cu aceasta.

Relația celor doi a fost plină de episoade de gelozie și scandaluri, în acestea fiind implicată și sora bărbatului, care a amenințat-o pe femeie cu moartea.

Bărbatul neagă acuzațiile și susține că după data de 25 iulie nu a mai căutat-o. Ultima oară când s-au întâlnit a fost în mod întâmplător, pe data de 4 august, în trafic. Acesta a declarat că nu este necesar un ordin de protecție.

Judecătoria Gherla, în urma analizelor făcute asupra probelor aduse de către femeie, consideră că acestea nu îndeplinesc condițiile legale pentru a emite un ordin de protecție.

Argumentul adus de judecători este acela că violențele invocate nu au dovezi clare, iar imaginile menționate de reclamantă au fost șterse deja chiar de aceasta.

Sursa: Clujenii.ro