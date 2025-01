O femeie a fost condamnată ieri la închisoare cu executare pentru violență în familie sub forma tentativei de omor, după ce și-a înjunghiat concubinul.

Ce s-a întâmplat, conform actelor de la dosar: inculpata – în vârstă de 42 ani – şi inculpatul – în vârstă de 31 ani – s-au cunoscut în străinătate în urmă cu aproximativ un an şi au convieţuit până la momentul faptelor ce fac obiectul prezentei cauze, stabilind relaţii asemănătoare celora dintre soţi.

Cei doi au muncit în străinătate iar în luna mai 2024 au decis să se întoarcă în ţară. Au închiriat o garsonieră şi au locuit împreună pe bulevardul Muncii.

Inculpatul persoană vătămată s-a angajat şi presta activităţi lucrative de defrişare a unei livezi iar inculpata s-a angajat la un magazin din proximitatea locuinţei.

Începând cu luna iunie 2024, între cei doi concubini s-au iscat neînţelegeri transformate în conflicte verbale care s-au acutizat, generate în mare parte de suspiciunile inculpatei că numitul are relaţii cu alte femei, inclusiv cu femeia de la care a închiriat garsoniera. Aceste supoziţii erau alimentate de faptul că acesta era activ foarte mult în mediu virtual pe rețele sociale în timp ce se afla la lucru. De asemenea, starea conflictuală a fost amplificată de faptul că inculpata susţinea că şi-a cheltuit banii strânşi în străinătate la lucru în beneficiul numitului, care ar fi profitat de această situaţie.

O vecină de apartament a confirmat că i-a auzit certându-se pe cei doi cu două zile înainte de incidentul judecat în prezenta cauză.

În ziua de 20 iunie 2024 între cei doi concubini, situaţia conflictuală s-a acutizat. Astfel, după ce inculpatul a plecat la lucru dimineaţa, inculpata i-a trimis mai multe mesaje audio dar şi scrise prin aplicaţiile Whatsapp şi Facebook messenger din care rezultă fără echivoc decizia de a întrerupe relaţia cu acesta, însă discuţiile au avut un ton injurios, chiar umilitor şi pe alocuri ameninţător din partea inculpatei care şi-a expus în mod neechivoc părerile privind suspiciunea că nuimtul întreţinea relaţii extraconjugale, precum şi decizia de a-l părăsi.

De asemenea, discuţiile au fost axate şi pe solicitările repetate ale inculpatei ca numitul să-i returneze o parte din banii cheltuiţi împreună sau împrumutaţi acestuia. Discuţiile au continuat în acelaşi ton şi pe aceleaşi teme pe parcursul întregii zile, inclusiv când cei doi au ajuns acasă. Disputa verbală s-a transformat într-una fizică. Astfel, la un moment dat, inculpatul a tras-o de mâini şi a împins-o în circumstanţele în care inculpata a afirmat că voia să părăsească locuinţa, acţiuni menite să o determine să renunţe la decizie şi să-şi continue relaţia.

În acest context factual, inculpata l-a înjunghiat în zona pieptului şi în coapsa stângă cauzându-i la nivelul toracelui o plagă penetrantă, iar la nivelul piciorului o plagă tăiată.

După înjunghierea victimei, inculpata a părăsit imobilul şi a rămas în apropiere unde a şi fost identificată ulterior. Poliţiştii ajunşi primii la faţa locului l-au găsit pe bărbat în baie, în stare de semi-conştienţă, ocazie cu care acesta a afirmat că a fost înjunghiat de concubina sa şi acuza dureri în zona toracelui şi la piciorul stâng. Totodată, s-a constatat că sus-numitul sângera abundent la nivelul piciorului stâng, iar în apartament erau multiple urme de substanţă cu aspect de sânge. În continuare, efectuând verificări în zona proximă, poliţiştii au identificat-o pe inculpată vis-a-vis de imobil, iar când a fost interpelată, a recunoscut că a fost implicată într-un scandal cu concubinul şi că a aruncat un cuţit în direcţia acestuia pentru a scăpa de el, încercând să acrediteze ideea unei legitime apărări.

În apartament a fost găsit un cuţit cu mâner din plastic de culoare roşu cu alb, cu lungimea totală de 22 cm (lungimea lamei de 11 cm), ce prezenta pe lamă urme de substanţă de culoare brun-roşcat asemănătoare cu sângele.

Femeia a fost condamnată ieri de instanța Tribunalului Cluj la trei ani și șase luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de violenţă în familie în modalitatea tentativei la omor, în regim de detenţie. Victima a fost la rândul său condamnată pentru săvârşirea infracţiunii de violenţă în familie în modalitatea lovirea sau alte violenţe, nouă luni de închisoare, cu suspendare.

În individualizarea pedepsei, instanța a stabilit că inculpata a comis infracţiunea în forma tentativei și s-a dat prioritate reducerii la jumătate a limitelor speciale de pedeapsă, limitele rezultate au fost apoi reduse cu o treime ca urmare a reţinerii circumstanţei atenuante judiciare a provocării în favoarea acesteia, pentru ca şi aceste limite intermediare să fie reduse cu încă o treime ca urmare a efectului cauzei speciale de reducere a pedepsei constând în recunoaşterea învinuirii, pentru ca apoi maximul special astfel rezultat să fie majorat cu o pătrime, astfel că în cazul inculpatei, limitele de pedeapsă astfel calculate se situează între minimul de 2 ani 2 luni şi 20 de zile şi maximul de 5 ani, 6 luni şi 12 zile de închisoare.

”În aprecierea gravităţii concrete a infracţiunii instanţa va avea în vedere modul de comitere – în mod spontan, sub imperiul unui impus de moment, cu temeritate, cu nerespectarea unor standarde minime de conduită într-o relaţie asimilată uneia de familie, ca răzbunare pentru acţiunile presupus abuzive comise de concubinul său, cu un răspuns exagerat la încercarea acestuia de a o împiedica să părăsească imobilul în scopul de a purta totuşi o discuţie în sensul continuării relaţiei, iar acţiunea inculpatei a avut un rezultat grav pentru valoarea socială ocrotită, respectiv punerea în primejdie a vieții victimei.

Instanţa va avea totodată în vedere și circumstanţele privitoare la conduita şi persoana inculpatei”, a apreciat instanța în motivarea deciziei de condamnare consultate de actualdecluj.ro.

În favoarea inculpatei a fost reținută circumstanţa atenuantă judiciară a comiterii infracţiunii sub imperiul unei emoţii puternice determinată de violenţa comisă de concubin împotriva ei. ”Tot în circumstanţiere, instanţa va avea în vedere că relaţia dintre părţi nu era una de durată până la momentul incidentului în discuţie, iar inculpata nu era victima unor violenţe repetate, de durată, de intensitate ridicată din partea coinculpatului, care să justifice o eventuală reacţie disproporţionată ca cea avută de aceasta. Totodată, în defavoarea inculpatei va fi reţinută conduita procesuală avută pe parcursul urmăririi penale, acesta încercând efectiv să inducă în eroare organele de urmărire penală prin declaraţiile sale nesincere, cu scopul de acreditare a comiterii infracţiunii în stare de legitimă apărare sau sub efectul excesului neimputabil, contrar concluziilor trase din coroborarea mijloacelor de probă ştiinţifice aflate la dosar”.

Decizia, luată ieri, e atacabilă cu apel în zece zile de la comunicare.

