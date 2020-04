La câțiva metri de școala Waldorf din Cluj Napoca o familie de afaceriști pregătește edificarea unui proiect imobiliar care nu respectă regulile urbanistice din Cluj Napoca. Pe lângă faptul că regimul de înălțime al zonei este depășit, imobilele vor umbri cu desăvârșire școala respectivă. Inițial, beneficiarul proiectului din zona străzilor Fruzișului – Teo Peter era HASSOUN SOFYAN YOSIF, un sirian implicat, alături de fratele lui, în traficul de carne din România. Acum proiectul aparține firmei de IT GARESSIO SRL, controlată de familia Rus. Unul dintre administratorii firmei, Doreta Rus, este implicată într-un caz de evaziune cu mașini de lux instrumentat de procurorii DIICOT Cluj.

În luna martie 2019, omul de afaceri sirian HASSOUN SOFYAN YOSIF anunța la mica publicitate faptul că au început demersurile pentru construirea unui proiect imobiliar în cartierul Zorilor, în zona străzilor Frunzișului – Teo Peter și în imediata apropiere a școlii Waldorf din Cluj Napoca.

Potrivit documentației depuse, chiar dacă regimul de înălțime al zonei este de 2 etaje, blocurile care urmează să se edifice sunt 8 și 15 etaje, iar distanța dintre școală și proiectul imobiliar este până în 10 metri.

După ce vecinii viitorului proiect și-au exprimat nemulțumirea, documentația pentru elaborarea Planului Urbanistic zonal a fost retrasă. Pentru a scăpa de eventualele neplăceri cauzate de construirea unor blocuri care încalcă regulile urbanistice, HASSOUN SOFYAN a vândut terenul la pachet cu proiectul imobiliar.

Cumpărător a fost firma clujeană de IT GARESSIO SRL care aparține familiei Rus. În cadrul acestei societăți, RUS FLAVIU și RUS DORETA se ocupă de administrarea firmei care îi are ca acționari pe Rus Emil și compania americană RUS INVESTMENTS LLC.

Procurorii DIICOT Cluj o menționează pe Doreta Rus ca făcând parte dintr-o rețea evazionistă care se ocupa de comercializarea mașinilor de lux.

Doreta Rus a refuzat să comenteze neconcordanța dintre proiectul imobiliar al firmei pe care o administrează și regulile urbanistice din zonă. De asemenea, nu a dorit să discute despre implicarea ei în circuitul evazionist cercetat de procurorii DIICOT Cluj.

”În proiectul inițial era vorba de construcții cu un regim de înălțime de P+6 și P+5 la o distanță de 10 m de limita noastră de proprietate. Am depus sesizări la primărie și am înțeles că proiectul a fost retras pentru rectificări, iar acum așteptăm ca investitorul să redepună documentația. Oricum, reglementările urbanistice din zonă prevăd un regim maxim de înălțime de P+2 cu o derogare specială pentru clădirile de birouri cu un regim maxim de înălțime de P+3”, arată unul dintre locuitorii zonei respective.

Implicată într-o rețea de trafic cu mașini de lux – prejudiciul de 4,5 milioane de euro

Potrivit procurorilor DIICOT Cluj, Doreta Rus avea legături cu Nicolae Nagy, cunoscut ca Miki de la Webcar, care conducea o rețea de traficanți de mașini de lux în cadrul căreia se șunta plata TVA-ului. Valoarea prejudiciului în cadrul acestui dosar a fost calculată la 4,5 milioane de euro.

Nagy conducea un ”grup structurat, constituit pentru o anumită perioadă de timp (2009 – 2015) şi care a acţionat în mod coordonat în scopul comiterii mai multor infracţiuni de evaziune fiscală prin intermediul unui circuit evazionist compus din societăţi comerciale structurate pe 4 paliere, având ca firme de „interfaţă” SC ELG MOTORS SRL, SC WEB MOTORS SRL şi SC ECO-JOB SRL şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată.”, spun procurorii.

În cadrul grupării conduse de Nagy, un rol important îl avea Cristina Ionela Dig.

”În perioada 2013 – 2014, în baza unei rezoluţii infracţionale unice şi prin acte materiale repetate, inculpata Dig Ionela-Cristina, în calitate de administrator al SC GMT CONFORT CONSULTING SRL, a ajutat-o, cu intenţie, pe suspecta Rus Doreta, furnizându-i documente care atestă tranzacţii fictive emise în numele SC GMT CONFORT CONSULTING SRL să evidenţieze în actele contabile şi în celelalte documente legale ale SC RUS BUSINESS SUPPORT SRL cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, precum şi operaţiuni fictive provenind dintr-un lanţ de tranzacţii succesive de la un grup de societăţi comerciale structurate pe 4 paliere, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi cu consecinţa prejudicierii bugetului de stat”, mai arată procurorii.

Nicolae Nagy

În urma activităţilor de supraveghere tehnică a rezultat faptul că inculpatul Cornăcel Marin-Iulian se implică în achiziționarea de autoturisme, întocmirea facturilor și transportul acestora pe teritoriul României fiind în legătură permanentă cu inculpatul Berki Zoltan-Klaudio, acesta manifestându-se ca un interpus al liderului grupului NAGY NICOLAE, cu Koto Melinda (fostă angajată la SC WEB MOTORS SRL şi actualmente la SC WEB LEASING SRL), cu Kelemen Judith (de profesie contabilă, având firma SC ROMFLEX TRADE & ENGINEERING SRL, care oferă servicii de specialitate pentru SC ECO JOB SRL și cu inculpata Rus Doreta. Mai mult, pentru a se sustrage verificărilor financiar-fiscale, inculpatul Cornăcel Marin-Iulian și-a cesionat o parte din părțile sociale, precum și calitatea de administrator unui cetățean din Republica Moldova, mai arată procurorii DIICOT Cluj în rechizitoriu.

Primăria Cluj Napoca nu vede un blocurile care sar gardul normelor urbanistice

Reprezentanții fundației „Educație pentru Libertate” se opun avizării PUZ-ului în forma actuală, deoarece solicită derogări mult prea consistente de la PUG-ul și RLU-ul Municipiului Cluj-Napoca și conține inadvertențe.

”Prin propunerea aflată spre avizare la Primăria Municipiului Cluj-Napoca se propune schimbarea, în interes privat, a încadrării de urbanizare a terenului din subzonă aferentă locuințelor individuale sau locuințelor colective mici în subzonă de activități economice cu caracter terțiar situate în zone cu caracter rezidențial. Clădirile propuse prevăd o înălțime maximă de 28 m și un regim de înălțime de S+P+Mez+8E respectiv S+P+Mez+15E deși în RLU se stabilește că „înălţimea maximă la cornişă nu va depăşi 21 m, iar înălţimea totală (maximă) nu va depăşi 25 m, respectiv un regim de înălţime de (1-3S)+P+5+1R. Ultimul nivel va avea o retragere faţă de planul faţadei de minimum 1,80 m.” Această modificare dorește să schimbe faptul că prin PUG, zona aflată în vestul terenului în care funcționează Liceul Waldorf (nr.cad. 257372), este desemnată ca subzonă ULi/c – subzonă aferentă locuințelor individuale sau locuințelor colective mici. Conform prevederilor RLU construirea într-o astfel de subzonă trebuie să respecte un regim de înălțime de maxim (S)+P+1+M, (S)+P+1+R, (S)+P+2, D+P+M, D+P+R, D+P+1+M, D+P+2. Înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la aticul ultimului nivel sau la coama acoperișului, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m. De asemenea se observă o neconcordanță între înălțimea maximă (28 metri) și numărul de etaje (15). O clădire de 15 etaje cu parter și mezanin depășește cu mult 28 metri, ajungând pe la 40 metri”, se arată în sesizarea depusă la Primăria Cluj Napoca.

Primăria Cluj Napoca oarbă la blocajele din trafic cauzate de autorizarea acestui proiect imobiliar

Reprezentanții liceului Waldorf atrag atenția asupra faptului că autorizarea proiectului de către municipalitatea locală va genera o adevărată problemă socială.

”Liceul Waldorf este singura școală și grădiniță din zonă, în acest moment având 650 de elevi în această locație și 55 de cadre didactice. În jur de 400 de elevi au vârste intre 3 și 10 ani și deci necesită transportul lor de către părinți la școală. Frecvent circulația în zona școlii este deficitară, creându-se blocaje în trafic. Construirea unor blocuri înalte ar duce nu numai la o supraaglomerare a zonei ci și la blocaje serioase în circulația rutieră.

De asemenea, o construcție cu o înălțime de 15 etaje în apropierea imediată a școlii ar bloca razele Soarelui, transformând școala într-un spațiu impropriu, nesănătos desfășurării activității educaționale.

Conducerea Liceului consideră că această schimbare ar limita mult prea mult nivelul de educație sănătoasă a școlii, reducând deschiderea spațiului verde destinat activităților în aer liber – organizate sau libere – ale elevilor școlii noastre. În această zonă, cel mai potrivit ar fi fost un spațiu verde/parc pe fâșia care delimitează zona rezidențială respectiv circulația auto de școală ca spațiu de întâlnire a celor două funcțiuni.

De asemenea, Liceul Waldorf nefiind o școală de circumscripție, și ținând cont de dezvoltarea întregii zone (zona propusa pentru urbanizare, blocul Wings și celelalte blocuri de lângă Lidl de 10 și 14 etaje), aduce cu ea necesitatea creării unui nou spațiu educațional, mai exact o nouă școală de circumscripție. Această zonă este acum arondată Liceului Tiberiu Popoviciu a cărui capacitate nu mai corespunde necesităților prezente și viitoare (în continuă creștere). Liceul Waldorf este la capacitate maximă, astfel încât nu constituie o variantă pentru copiii care vor locui în zonă.

În acest sens, solicităm alocarea unui spațiu adecvat în zona propusă pentru urbanizare, pentru o școală de circumscripție”, se arată în petiția depusă la Primăria Cluj Napoca.

Proiectul este contestat și de alt dezvoltator imobiliar din zonă

Proiectul celor de la Garessio mai este contestat și de reprezentanții firmei Sicontra. ”Strada propusă la granița dintre cele două zone studiate pe direcția est-vest, cu profil conform PUG de 15 metri, ne afectează planificarea pe care am făcut-o în ansamblul pe care deja îl edificăm, producându-ne daune semnificative și încălcând astfel documentația urbanistică deja existentă pe zonă. (…) am realizat deja toată infrastructura și rețelele edilitare, iar parcelele sunt introduse într-un circuit integrat al circulației din vecinătate cu relația cartier Zorilor și 4 accese carosabile/pietonale diferite. Prin prezenta vă învederăm lipsa oricărui acord al nostru față de propunerea PUZ care grevează asupra studiului nostru de urbanism, solicitând CTATU respingerea documentației promovate spre avizare. Menționăm că nu am fost înștiințați sub nicio formă asupra intențiilor semnalate în documentația respectivă”, arată o adresă a firmei Sicontra care se pregătește se deschisă un proces împotriva municipalității clujene pe aceste considerente.