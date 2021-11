Un elev de la o școală auto a fost bătut de instructoare în timpul orelor de condus. Incidentul a avut loc pe un drum din Caransebeș.

Întâmplare neașteptată în Caransebeș. O instructoare și-a luat elevul la bătaie în timpul orelor de condus. Întâmplarea a fost surprinsă de un alt șofer care se afla în spatele mașinii.

Întâmplare neașteptată în Caransebeș

Un tânăr care se pregătea să devină șofer a fost bătut de propria inspectoare.

Un alt șofer, din spatele lor, a surprins întregul moment. Femeia, orbită de furie, l-a lovit pe elev de mai multe ori.

Conform antena3.ro, antrenoarea nu este la primul gest de acest gen. Ea a mai bătut și alți elevi în trecut în timpul orelor de curs.

Mai mulți internauți au comentat atunci când au văzut imaginiile revoltătoare. Postarea cu întreaga scenă a strâns sute de comentarii și distribuiri.

„Oameni buni, văd multe comentarii la acea postare cu întâmplarea din mașina de școală! Pot să am și eu o părere? Dacă tu ca instructor vezi că elevul nu are aptitudini pentru a fi șofer, nu ai voie să-i aplici corecții fizice! Doamna instructor trebuia să-i spună că nu este incă pregătit sau că nu are reflexele care sunt necesare, să-i oprească banii pentru orele efectuate și atât! Dar pentru bani este in stare să bată elevul? Ne întoarcem înapoi în era comunismului? Membrii grupului care locuiesc in Occident au mai văzut o asemenea atitudine?”, a comentat un internaut la filmarea postată pe o rețea socială.



sursa: stirilekanald.ro

Citește și: O elevă de șase ani a sărit de la etaj după ce învățătoarea a încuiat-o în clasă