DN1-R, în apropierea localității Huedin. Însă nu a fost vorba doar despre un simplu incident rutier, ci despre o tragedie care putea fi evitată, dar care a devenit o lecție dureroasă despre riscurile necontrolate din spatele setei pentru spectacol. Este povestea unui videograf, care a ajuns să fie grav rănit în timp ce filma un pilot de raliu, doar din dorința de a surprinde imagini care să capteze adrenalina acelui moment.

Un plan B riscant

La început, filmările erau planificate să se desfășoare cu ajutorul unei drone. Planul părea simplu și eficient: surprinderea acțiunii dintr-un unghi unic, cu imagini impresionante. Însă, bateria dronei s-a descărcat mult mai repede decât se anticipase. În loc să întrerupă filmarea, echipa a decis să continue cu planul B.

Așa că videograful a fost nevoit să urce în portbagajul unui Subaru Forester, condus de inculpatul care pare că nu a ținut prea mult la ideea de siguranță. Haionul mașinii a fost deschis, iar videograful urma să filmeze în timp ce stătea acolo, în mișcare, fără niciun fel de măsură de siguranță.

Un plan sortit eșecului, asta e clar. Dar, în acel moment, cei din echipă nu păreau să vadă pericolele evidente. Însă, ignoranța se plătește scump.

Mașina a început să se miște și, în timp ce se afla în trafic, șoferul (inculpatul) a decis să depășească un alt vehicul de raliu. Cum nu respecta nici măcar regulile de bază, haionul fiind deschis și fără măsuri de siguranță, ceea ce urma să se întâmple era evident.

În timpul depășirii, victima – videograful aflat în portbagaj – s-a dezechilibrat și a căzut pe asfalt. Impactul a fost devastator.

Leziunile suferite de victimă au fost extrem de grave: un traumatism craniocerebral sever, multiple fracturi și alte răni care i-au pus viața în pericol. Până la urmă, victima a avut nevoie de 150 de zile de îngrijiri medicale și, din păcate, a rămas cu o infirmitate permanentă. Iar daunele nu s-au oprit aici – victima a suferit și o tulburare mentală post-accident, devenind incapabilă să aprecieze corect pericolele sau să înțeleagă complet acțiunile sale.

La scurt timp după accident, șoferul a încercat să-și justifice comportamentul. Deși recunoștea că a fost o greșeală să permită filmarea în acele condiții riscante, a explicat că totul s-a întâmplat din cauza unui „neprevăzut”. Într-un fel, a sugerat că accidentul a fost inevitabil. Aceste declarații nu au făcut decât să ridice și mai multe întrebări: cum poate cineva să fie atât de iresponsabil încât să nu realizeze pericolele evidente ale unei astfel de acțiuni? Legea rutieră este clară: nu poți circula cu mașina având haionul deschis și nu poți permite cuiva să stea în portbagaj fără să fie asigurat. Aceasta nu este doar o simplă încălcare a regulilor de circulație, ci o acțiune care pune în pericol viața unei persoane.

Leziunile suferite de victimă au fost extrem de grave. Pe lângă traumatismul craniocerebral sever și fracturile multiple, accidentul a avut un impact emoțional și psihologic profund asupra victimei. Aceasta a devenit incapabilă să aprecieze pericolele sau să ia decizii corecte, un simptom al tulburărilor mentale post-accident.

În ciuda recunoașterii greșelii și a unei atitudini mai degrabă cooperante în fața autorităților, inculpatul nu a scăpat de răspunderea penală. În fața instanței, s-a luat în considerare faptul că inculpatul nu mai fusese condamnat anterior pentru fapte mai grave și că și-a exprimat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității. Având în vedere vârsta și nivelul de educație al acestuia, instanța a considerat că este un caz de posibilă reabilitare.

Totuși, fapta comisă a fost considerată suficient de gravă, iar instanța a hotărât aplicarea unei pedepse de un an închisoare pentru vătămare corporală din culpă. În plus, inculpatul a fost condamnat și la o amendă penală de 5.000 de lei. În cadrul deciziei, instanța a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o perioadă de 2 ani, cu condiția ca inculpatul să respecte normele stabilite și să își îndrepte comportamentul.

Accidentul rutier din 15 noiembrie 2020 este un exemplu dramatic al pericolelor care pot apărea atunci când se ignoră regulile de siguranță, fiind ghidat se setea pentru succes.

