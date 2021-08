O clujeancă acuză firma Art9 Atelier din Cluj Napoca de țepe, după ce femeia a contractat o serie de lucrări care nu au fost executate.

”Hai sa va povestesc despre firma Art9 Atelier, care-si schimba numele ca sa i se piarda urma TEPELOR trase. Am contractat un serviciu de reconditionare rolete exterioare din lemn (covor, rame fixe lemn si metal, cutie si mecanisme de functionare). Aceasta Art9 Atelier, asa-zisa firma cu servicii „profesioniste” a incasat avansul prin fondatoarea Mihaela Magdas pe baza de contract si factura, cu un obiect si termen de executie clar specificate si nici pomeneala sa si faca ceva de banii aia.

Prezenta total neprofesionista (angajati veniti la lucru „in haine de duminca” dupa cum singuri s-au exprimat, trusa de scule aproape inexistenta, fara un minim de instrumente de lucru (scara, ruleta, etc.), pe langa faptul ca materialele ce mi le aduceau in discutie erau cele de la Leroy (nici pomeneala de materiale profesionale). Lipsa crasa de organizare, ma purtau aiurea la locatie, scuze peste scuze si minciuni peste minciuni cu privire la lucrarea care la 2 luni de la termenul de finalizare nu era nici macar inceputa!

In momentul de fata, dupa repetate tentative de rezolvare amiabila, a fost notificata prin avocat sa restituie ce nu-i apartine (4 bucati de rolete de tei si 2 mecanisme de rulare, precum si cei 2000 RON avans incasat si necuvenit). De asemenea am depus plangere si la Protectia Consumatorului si vor urma si alte institutii.Se pare ca isi doreste sa faca vizite in urmatoarea perioada la tribunal, va fi distractiv. Concluzie: ATENTIE LA TEPARI, Mihaela Magdas prin Art9 Atelier este unul dintre cei ce se invart prin Cluj. Nu va lasati amagiti de imaginea afisata in spatiul virtual, este un FAKE!”, arată clujeanca Mihaela Mihai într-o postare pe Facebook.

Reprezentanții firmei nu au putut fi contactați, însă după postarea femeii pagina de Facebook a firmei a fost stearsă.